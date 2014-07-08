В Уссурийске участились случаи мошенничества, связанные с переводами денежных средств. Самый распространенный вид обмана — получение предоплаты за аренду жилья. По какой схеме работают аферисты?

Аренда жилья для Анны обернулась визитом в полицию. Девушка стала жертвой квартирных мошенников. Чтобы успеть забронировать квадратные метры по доступной цене, она, не задумываясь, перевела залог 10 тысяч рублей.

Анна, потерпевшая: «По телефону мужчина был очень доброжелателен, объяснил, что по работе он уехал из города, и я даже не подумала, что он оказался мошенником».

Эта схема отработана годами. Заманчивое объявление о сдаче квартиры по привлекательной цене. Обычно заниженной. Фотографии прилагаются, правда, адреса частенько вымышленные. Во время телефонного разговора дают понять: предложение интересует не только вас. Ольга тоже чуть было не попалась на такие психологические уловки. Два дня подряд она созванивалась с людьми, которые просили залог, отказываясь от личной встречи.

Ольга Мосова, жительница Уссурийска: «Моя интуиция мне подсказывает, что и голос со вчерашним похож, WhatsAppа нет и через 10 минут телефон был выключен. Я сразу и поняла, что работают мошенники, потому что буквально через 5 минут было выложено объявление, что работают мошенники, предоплату берут, а ключи от квартиры никто не видит».

В Уссурийске такие аферы участились в декабре — 12 обращений в полицию. В январе — пять. Чтобы повлиять на ситуацию, с листовками «Стоп! Мошенничество!» полицейским в прямом смысле пришлось идти по домам.

Юлия Филиппенко, старший специалист по связям со СМИ отдела МВД России по г. Уссурийску: «Сотрудники полиции осуществляют рейдовые мероприятия по многоквартирным домам, лично ходят по квартирам и предупреждают жильцов о способах обмана, мошенничества, о способах завладения внимания, а также о том, как себя вести при получении сомнительной информации».

Чтобы не обмануться, прежде чем переводить денежные средства, обратите внимание на номер телефона. Зачастую он зарегистрирован в другом регионе страны. Постарайтесь собрать как можно больше информации об арендодателе на сайте, где было размещено объявление. При этом уберечь от действий мошенников на 100% способны лишь личная встреча и ключи от арендуемой площади в ваших руках.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]