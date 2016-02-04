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Неизвестные разбили стекла полицейских машин в Уссурийске

Неизвестные разбили стекла полицейских машин в Уссурийске

Фото: mark2_che

В ночь с понедельника на вторник в Уссурийске на парковке МРЭО ГАИ неизвестные разбили семь автомобилей полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение блогера, можно сказать, что автомобили полиции пострадали достаточно сильно: у них выбиты лобовые и задние стекла, так же отсутствуют и стекла со стороны пассажира или водителя.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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