Неизвестные разбили стекла полицейских машин в Уссурийске

В ночь с понедельника на вторник в Уссурийске на парковке МРЭО ГАИ неизвестные разбили семь автомобилей полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение блогера, можно сказать, что автомобили полиции пострадали достаточно сильно: у них выбиты лобовые и задние стекла, так же отсутствуют и стекла со стороны пассажира или водителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]