Неизвестные разбили стекла полицейских машин в Уссурийске
В ночь с понедельника на вторник в Уссурийске на парковке МРЭО ГАИ неизвестные разбили семь автомобилей полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.
Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение блогера, можно сказать, что автомобили полиции пострадали достаточно сильно: у них выбиты лобовые и задние стекла, так же отсутствуют и стекла со стороны пассажира или водителя.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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