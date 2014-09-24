Владивосток получит 4,5 млрд. рублей на реконструкцию дорожной сети

Владивосток как новая столица Дальневосточного федерального округа получит дополнительное финансирование из бюджета РФ на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2019 году. Об этом сообщил журналистам во вторник после совещания с руководством Приморского края полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Тутнев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, совещание во Владивостоке касалось выделения Владивостоку дополнительных средств как новой столице Дальневосточного федерального округа, а также развития социальной сферы в рамках комплексного плана социального развития центров экономического роста. На эти цели Приморскому краю было выделено 5,7 млрд рублей до 2021 года.

"Мы немножко пересмотрели план, вы знаете, что на социальное развитие центров экономического роста Приморью уже выделено 5,7 млрд рублей федеральных средств. Вопрос о выделении дополнительных средств возник потому, что сюда во Владивосток переезжает столица федерального округа, и Владивосток должен переходить в новое качество. Все вопросы, которые сегодня поставлены области медицины, образования, культуры, спорта должны решаться в рамках отраслевых программ, в рамках реализации национальных проектов. А вот что касается выделения дополнительных средств, мы планируем выделение средств на приведение улично-дорожной сети Владивостока в порядок", - сказал вице-премьер.

По его словам, правительство и руководство региона сегодня исходит из того, что дороги в городе должны быть ровными и широкими, что должны быть оборудованы парковки, и все это должно быть сделано до сентября текущего года, когда в городе пройдет Восточный экономический форум. Лимит финансирования на эти работы составляет до 4,5 млрд рублей.

"Я хочу подчеркнуть, что мы с Олегом Николаевичем [Кожемяко, губернатором Приморья] договорились, что будем делать сквозные центральные улицы, то есть надо Владивосток сделать проезжим. Всей периферией, дворами и прочим тоже надо заниматься, но это уже работа муниципалитета, субъекта. А что касается основных магистралей, они должны быть выделены в течение месяца, мы должны очертить фронт работ и сделать", - подчеркнул Трутнев.

Как отметил Кожемяко, уже 5 февраля специалисты администрации края и мэрии Владивостока будут докладывать Москве о планируемом объеме работ с перечислением конкретных улиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]