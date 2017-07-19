Жители микрорайона в бухте Патрокл вновь выходят «на тропу войны». Видеорепортаж Максима Каленника
Жители многострадального и почти заброшенного микрорайона в бухте Патрокл вновь выходят «на тропу войны». На этот раз — с поклонниками ледового дрифта. Как только водная гладь превращается в лед, тут же появляются любители крутых виражей. Между тем жители ближайших кварталов планируют облагородить территорию вокруг озера и создать здесь небольшой парк.
Темная ночь, и только шум тормозов разносится по округе. Поклонники дрифта на льду устраивают экстремальные заезды.
Антон Киселев, председатель ТОС «Патрокл-Басаргин»: «Те дома не спят в результате и эти дома. Мы обратились в мэрию с просьбой принять меры, чтобы машины не заезжали на озеро. Нарушается законодательство, автомобили приезжают вечером и ночью шумят, а есть законодательство о тишине».
Еще летом жители ближайших кварталов добились прекращения канализационных сбросов в многострадальный водоем, а землю вокруг включили в территорию общественного самоуправления.
Антон Киселев, председатель ТОС «Патрокл-Басаргин»: «Планируется беговая дорожка вокруг озера, чтобы оно было популярно и, соответственно, вопрос экологии стоит. Было бы неплохо сделать каток».
И вот снова бой за озеро. С приходом зимы здесь каждую неделю гонки по едва окрепшему льду устраивают любители крутых виражей, причем с риском для жизни. У местных жителей даже набрался неплохой фото- видеоархив.
Жители уверены: озеру Патрокл, которое постепенно возрождается после двухлетней канализационной осады, машинное масло, топливо и прочая автохимия — ни к чему. Но что делать с дрифтом, не знают: как выяснилось, земля вокруг — городская собственность, а озеро — краевая. Но в любом случае, любители дрифта нарушают закон, говорят в МЧС, но ничего сделать не могут.
Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по ПК: «У нас вступил закон: выезд на лед запрещен! Налагаются штрафы. На физических лиц до 3 тысяч рублей. На юридических — до 10. Сфотографировали — и ГИБДД всегда выдаст владельца».
Как сообщили нам в ГИБДД, они также не имеют права штрафовать любителей дрифта на льду. И вот почему:
Согласно Правилам дорожного движения, замершее озеро не является дорогой. Столкновения автомашин и наезды на людей в пределах замерзшего водоема не считаются ДТП. Случаи причинения неумышленного вреда здоровью людям или повреждения машин ….должны рассматриваться в рамках Гражданского и Уголовного законодательства.
Получается, что решить проблему с дрифтерами на озере Патрокл должны административные комиссии, но по заявлениям самих жителей микрорайона. Им снова придется всё взять в свои руки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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