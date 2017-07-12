«Вонь разносится по округе»: Реликтовое озеро на Патрокле вновь под угрозой загрязнения канализацией

Жители района Патрокл снова стали замечать неприятный запах, проезжая мимо безымянного озера, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на patrokl.info. Замечать стали также и регулярные визиты сотрудников “Приморского водоканала” к канализационной насосной станции у озера, которую отремонтировали 2 года назад в результате титанических усилий и невероятной борьбы против неповоротливости государственной машины. После остановки слива канализации в озеро даже закидывали “колобки” с микроорганизмами для переработки вредных веществ.

Реликтовое озеро снова под угрозой загрязнения. Работник водоканала признаются, что насосная станция на пределе и ближайший запуск новых домов в районе ситуацию усугубит. Крупный сбой был замечен в мае текущего года.

Напомним, в течение года будут сданы два дома по 240 квартир в составе ЖК “Меридианы Патрокла 2” и начнется стройка еще нескольких домов. Суммарно в ближайшие годы в микрорайоне появятся десятки новых домов, а значит, о развитии не только социальной, но и инженерной инфраструктуры нужно заботиться уже сейчас.

Тем временем, для горожан данное озеро является отличным место для пикников на побережье, а также для рыбалки. Как отметил вчера глава Владивостока Олег Гуменюк на заседании 3-го совета ТОС, после решения первоочередных вопросов в районе здесь можно предусмотреть полноценное общественное пространство с грамотным и гармоничным использованием этого природного объекта.

Жители района уже направили свои обращения в мэрию, водоканал и другие инстанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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