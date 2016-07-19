Под Уссурийском возобновили ремонт стратегически важной дороги «Уссурийск—Покровка—Госграница». Сейчас на участке работают почти 30 единиц техники. С чего начался ремонт и каковы его масштабы?

Виктория Сарада, корреспондент: «Два года затишья, и вот он, долгожданный ремонт стратегически важной дороги. «Уссурийск—Покровка—Госграница» — участок международного транспортного коридора «Приморье—1». Ежедневно здесь проезжают десятки туристических автобусов и большегрузов. И пока для автомобилистов этот участок дороги настоящая полоса препятствий».

- Влияет очень сильно на ходовку. Ходовку уже ремонтировал раза два, за эти два года.

С появлением ремонтной техники на этом участке у автомобилистов появилась надежда. Теперь ходовка страдать не будет. Подрядчик уверенно заявляет: к концу 2019-го 7 км трассы будут восстановлены. Труд, в прямом смысле, предстоит тяжелый, поэтому медлить не стали. Старт дорожной стройки начали с самого сложного и трудоемкого процесса, который займет порядка четырех месяцев.

Алексей Саблин, заместитель генерального директора АО «СпецСУ»: «На данный момент производится подготовительная работа: геодезическая разбивка, а также началось устройство земляного полотна. Земляное полотно скального грунта можно отсыпать зимой. Нет ограничений по регламенту отсыпки земляного полотна».

Чтобы расширить дорожное полотно, понадобится 300 тысяч кубометров скального грунта. Для прочности — обогащенная песчано-гравийная смесь в основании и двойной слой асфальтобетонного покрытия.

- Мы по этому маршруту ездим Уссурийск—Покровка. В общем-то, это просто мучения, и мы с таким наслаждением ждем, когда эту дорогу откроют. Я думаю, что скоро. Еще мы посмотрели, такой ширины. Это просто прекрасно.

- Это очень хорошо, что ее делают. Я езжу тут уже 10 лет, по этой трассе. Невозможно было ездить!

Главный аварийный участок дороги — мост через Славянку. Им займутся весной, когда температура воздуха будет стабильно выше нуля. Новая переправа облегчит путь до госграницы, разгрузив машинопоток. К тому же конструкция будет паводкоустойчивой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]