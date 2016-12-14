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Обыски в МГУ во Владивостоке могут быть связаны со строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки

Обыски в МГУ во Владивостоке могут быть связаны со строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки

Фото: newsvl.ru

В среду, 30 января во Владивостоке в Морском государственном университете проходят обыски. Как сообщает ТАСС, здесь проходят мероприятия по расследованиям о коррупционных преступлениях.

СОБР проводит обыски в кабинете Максима Веденева, бывшего директора департамента градостроительства, который сейчас занимает должность помощника ректора МГУ Невельского по строительству, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Также 30 января стало известно об обысках в офисе ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». Помимо «Хаяттов» и нескольких десятков других крупных объектов, на счету компании строительство учебно-тренажерного центра морской подготовки на территории МГУ им. Невельского на сумму около 1,9 млрд рублей.

СОБР приезжал в университет утром в среду и провел там около полутора часов, а сейчас некий представитель правоохранительных органов, одетый не по форме, находится в кабинете Веденева.

Обыски в МГУ во Владивостоке могут быть связаны со строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки
Обыски в МГУ во Владивостоке могут быть связаны со строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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