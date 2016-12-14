Обыски в МГУ во Владивостоке могут быть связаны со строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки
В среду, 30 января во Владивостоке в Морском государственном университете проходят обыски. Как сообщает ТАСС, здесь проходят мероприятия по расследованиям о коррупционных преступлениях.
СОБР проводит обыски в кабинете Максима Веденева, бывшего директора департамента градостроительства, который сейчас занимает должность помощника ректора МГУ Невельского по строительству, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Также 30 января стало известно об обысках в офисе ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». Помимо «Хаяттов» и нескольких десятков других крупных объектов, на счету компании строительство учебно-тренажерного центра морской подготовки на территории МГУ им. Невельского на сумму около 1,9 млрд рублей.
СОБР приезжал в университет утром в среду и провел там около полутора часов, а сейчас некий представитель правоохранительных органов, одетый не по форме, находится в кабинете Веденева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2019 Обыски проходят в кабинете помощника ректора МГУ Невельского по строительству
-
30.01.2019 ФСБ проводит обыски в Морском госуниверситете во Владивостоке
-
17.11.2018 Морской бал пройдет в Морском госуниверситете им. Невельского
-
31.03.2018 Во Владивостоке пошли обыски в офисе «Владивостокского морского торгового порта» (фото)
-
06.10.2017 В офисе представителя АО «ГЛОНАСС» во Владивостоке прошли обыски – источник
-
14.12.2016 В администрации г.Дальнегорск идут обыски -источник
Добавить комментарий