В Приморье перед судом предстанет организатор наркопритона
В Приморье перед судом предстанет организатор наркопритона. Ранее сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему выявлен факт организации наркопритона в одном из жилых помещений. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя, проживающего в данной квартире. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что в период с мая по ноябрь 2018 года мужчина систематически предоставлял зависимым лицам свое жилое помещения для употребления наркотиков.
Следователем отдела полиции в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Расследование уголовного дела завершено Доказана причастность фигуранта к совершению преступления против здоровья населения и общественной нравственности. В настоящее время уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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