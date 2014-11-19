Во Владивостоке прошла краевая конференция «Бизнес у моря». В этом году она объединила более 700 предпринимателей со всего края. О главных темах обсуждения и о том, чем удивила участников деловая программа форума, — далее.

Эта площадка для открытого диалога между властью и бизнесом. О том, что волнует, предприниматели Приморья говорили с главой региона. Свои вопросы Олегу Кожемяко участники могли задать напрямую на пленарном заседании. Одна из главных тем обсуждения — развитие бизнеса в регионе.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы, как и обещали предпринимателям, несколько расширили меры поддержки для предпринимательства, и в бюджете заложили не 650, а 740 миллионов рублей плюс дополнительно мы направили средства на модернизацию горно-рудного производства».

Для открытия собственного дела не важен ни пол, ни возраст — только желание. Предприниматель Лариса Бутенко ломает стереотипы. На фотовыставке, посвященной бизнесу с женским лицом, она вместе с коллегами представляет бизнес-проекты.

Лариса Бутенко, предприниматель: «Хотелось бы больше мер поддержки для предпринимателей-женщин, их пока нет, но мы рассчитываем, что они появятся, я знаю, что уже работа в этом направлении идет, и осталось нам ждать недолго».

Говорили и на глобальные темы: как улучшить бизнес-стратегию Приморья и создать новые экспорт-тренды. Самой жаркой частью дискуссии стал открытый разговор с прокурором. Эту секцию посетили больше всего участников. Предприниматели получили ответы на самые острые вопросы. Это: административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также незаконное привлечение к уголовной ответственности владельцев бизнеса.

Сергей Дмитриенко, заместитель директора департамента экономики и предпринимательства Приморского края: «Очень большой интерес вызывает возможность прийти и рассказать о своих проблемах, чтобы их взяли на контроль. Важно проводить такие мероприятия для того, чтобы находить контакты, быть услышанными властью, ну, и, соответственно, презентовать себя».

Сегодня в регионе больше 90 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. И их число продолжает расти. В этом году заработала государственная микрокредитная организация. Подать заявку на кредит на льготных условиях можно прямо на конференции.

Константин Богданенко, врио вице-губернатора: «Мы, как и обещали, запустили микрокредитную организацию, она с конца апреля начала работать, для предпринимателей — это возможность подать заявку для предоставления льготного кредита, при чем, по очень хорошим условиям, вплоть до 4 % за кредит».

Вопросы участников без внимания не оставят. Их возьмут на контроль краевые департаменты. Организаторы стремятся, чтобы такие встречи были результативными. И первый шаг к переменам дополнительные меры поддержки для бизнеса. Внедрять их в крае планируют в ближайшее время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]