Более 700 кг запрещенных мандаринов уничтожили в Приморье

24 мая в рамках межведомственного взаимодействия, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Уссурийск и Приморской транспортной прокуратуры при досмотре оптово-розничного склада по улице Некрасова в городе Уссурийске Приморского края выявлена партия санкционной продукции – мандарины общим весом 720 кг из Испании. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]