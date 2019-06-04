В Приморье народный дружинник помог обезвредить вооруженного преступника. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Народные дружины на страже Арсеньева. Уже 14 лет отряды добровольцев патрулируют город и ближайшие районы. Помогают полицейским по всем фронтам: на дорогах, массовых мероприятиях и при вечерних обходах. Какие преступления помогли раскрыть дружинники?
Ориентировки даны, задания записаны — к вечернему рейду готовы. Среди фуражек и погонов — гражданские: специалисты авиационного завода, кинологи, студенты - это добровольцы народной дружины Арсеньева. Пять человек и шестой четвероногий помощник отправляются по улицам города следить за порядком. Для американской акиты — Жана, или, как его называет кинолог, Жан Клод ван Дама — это первый рейд.
Светлана Злобина, руководитель кинологического клуба служебного собаководства, г. Арсеньев: «Он показывает себя молодцом. Есть еще одна собака, которая работает по наркотикам. Она очень быстро находит наркотические вещества».
Это уникальное для Приморья подразделение добровольных народных дружинников «Альфа Дог». Четвероногие на равных с полицией участвуют в рейдах, дежурят во время городских праздников. Только за прошлый год в Арсеньеве прошло 85 массовых мероприятий, где пригодилась помощь кинологов.
Следят за порядком и «с колёс». На подмогу ДПС дружинники выезжают на транспорте. Пока это единственный в крае народный автопатруль. Три года исправной службы, и Михаил Евтушек с автомобиля ДНД пересел на служебное авто госавтоинспекции. Теперь он - лейтенант полиции.
Михаил Евтушек, инспектор ДПС, г. Арсеньев: «Занимаюсь тем же самым — помогаем людям, боремся со злом, несем добро.
- Только теперь с трудовой книжкой.
- Так точно!»
14 лет дружинники защищают город в своё свободное время. Полномочий у добровольцев в разы меньше, чем у полиции, но совместная работа приносит плоды. Только в 2018-ом с участием ДНД выявлено 161 административное нарушение.
Константин Хромцов, начальник службы участковых уполномоченных МО МВД России «Арсеньевский»: «Не так давно по информации дружинников было раскрыто преступление: посадка наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело. Изъято порядка ста кустов конопли».
А вот Юрий Власов на камеру о своём личном подвиге рассказывает скромно. Только когда микрофон уже отключен узнаем, что дружинник сообщил полиции о вооруженном мужчине на улице. Недоумевает, почему остальные люди не пытались его остановить.
Юрий Власов, водитель, участник ДНД: «Я не знаю, куда он шел, может кого убивать, я по-любому сказал бы».
Теперь преступник за решеткой. А дружинник Власов по-прежнему в рядах ДНД. Вместе с еще двумя сотнями добровольцев Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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