Резидент технопарка «Русский» получит 75 млн рублей на развитие технологий

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 миллионов рублей (более 1 миллиона долларов США) в компанию HOTLEAD, одного из первых якорных резидентов Технопарка «Русский» и резидента «Сколково». Раунд предполагает инвестиции в развитие технологий компании и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. HOTLEAD станет первой инвестицией фонда. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

HOTLEAD получит средства в виде конвертируемого займа. ДФВТ станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40–49,9% (это будет зависеть от финансовых показателей компании). Еще около 5% HOTLEAD получит фонд Skolkovo Ventures, ставший консультантом разработчика. Сделку планируется закрыть в течение месяца.

HOTLEAD — это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Компания является резидентом технопарка «Русский» с 2018 года, также HOTLEAD входит в IT-кластер фонда «Сколково» и уже имеет опыт работы не только на российском, но и на международном рынке. Так, в Южной Корее компания сотрудничает с крупнейшими южнокорейскими клиниками и предприятием Severance, которое открыло первое официальное представительство в России и СНГ на базе HOTLEAD. Головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, а теперь компания открывает офис и во Владивостоке в Технопарке «Русский».

Клиенты компании HOTLEAD с помощью сервиса на основе облачной телефонии, CRM-системы и базовой рекламной аналитики получают мощный функционал для телефонизации бизнеса, управления продажами и оценки эффективности рекламных кампаний в рамках одной системы в любой точке мира, где есть Интернет. Компания не является оператором связи, но сервис может выступать как платформа с дополнительным функционалом: можно подключить уже существующих операторов связи через sip-транки и не платить компании за исходящие вызовы, а платить своему оператору.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]