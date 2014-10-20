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Туберкулез выявлен у воспитателя детсада во Владивостоке

Туберкулез выявлен у воспитателя детсада во Владивостоке

Фото: VistaNews.ru

Туберкулез выявлен у воспитателя детского сада № 34 во Владивостоке. Об этом сообщила представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края Ксения Гусенцова.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что восемь месяцев назад женищна пришла на работу в детсад №34, расположенный на ул. Сабанеева, 11 во Владивостоке. При приеме на работу она проходила медкомиссию, работала с санкнижкой.

Почувствовав себя плохо, воспитатель обратилась к врачу. У сотрудницы детсада были выявлены признаки туберкулеза. Всех сотрудников сада отправили на флюорографию, а детей к фтизиатру.

Как сообщила Ксения Гусенцова, всем детям был проведен Диаскинтест. Пока заболевания ни у кого из них не выявлено.

Сотрудник на время лечения не выходит на работу, с детьми не контактирует.

В детский сад выехал Роспотребнадзор, проводится комплекс мероприятий. Предписания Роспотребнадзора о закрытии детсада не было, - отметили в мэрии, - поэтому дети продолжают ходить в группу, где работала воспитатель. Проведена дезинфекция помещений.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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