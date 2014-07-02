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В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах

В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах

Фото: АиФ

В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах страны.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.

Как отмечается, в стране могут повысить скоростной лимит до 130 км/ч. Речь идет о платных участках на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на gazeta.ru.

Также до этого стало известно, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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