В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах
В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах страны.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.
Как отмечается, в стране могут повысить скоростной лимит до 130 км/ч. Речь идет о платных участках на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на gazeta.ru.
Также до этого стало известно, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.03.2018 В Госдуме предложили повысить скоростной режим на российских дорогах
-
30.01.2019 Нововведение приведет к удорожанию ОСАГО
-
01.02.2015 С 1 марта Сбербанк снизит месячный лимит снятия наличных
-
26.01.2015 Госавтоинспекция обращается к автолюбителям Владивостока
-
27.01.2015 ГИБДД разработала ограничения для начинающих водителей
-
02.07.2014 Выплаты по ОСАГО поднимут в три раза
Добавить комментарий