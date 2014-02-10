Центр геномной и регенеративной медицины приступил к практической работе во Владивостоке на острове Русский. Уникальный научно-исследовательский и диагностический центр открылся на базе Школы биомедицины и Медицинского центра Дальневосточного федерального университета. В его составе — лаборатории ДНК-диагностики, геномной медицины и биомедицинских клеточных технологий. Теперь жителям региона доступны уникальные медицинские услуги, которые помогут улучшить здоровье пациентов и даже предупредить развитие тяжких заболеваний.

Прямо за этим стеклом, в пробирках, культивируются микроскопические и бескомпромиссные убийцы. Это — раковые клетки. Но увидеть их можно только с помощью уникального роботизированного комплекса. Для чего ученые искусственно выращивают рак?

Никита Швед, научный сотрудник лаборатории биомедицинских клеточных технологий ДВФУ: «Для того, чтобы лучше составить прогноз для пациентов. Возможно, посоветовать ему новые технологии в лечении. Также эти клетки нужны для разработки собственных технологий в терапии опухолей».

На всю планету таких роботов всего четыре и один из них прописался во Владивостоке, в школе биомедицины на острове Русский. Здесь приступили к диагностике, основанной на анализе наших ДНК. Все достижения молекулярных и биомедицинских технологий ученые Дальневосточного федерального университета бросили на борьбу с опасными заболеваниями. Первое, что приходит на ум, когда попадаешь сюда, — это что-то из области космоса.

Никита Швед, научный сотрудник лаборатории биомедицинских клеточных технологий ДВФУ: «Я думаю, если бы это не было бы космосом для всего мира, то лекарство от рака уже давно бы существовало. Это передовой край науки и приоритетные исследования. Не только в России, но и во всем мире».

Суперсовременный Центр геномной и регенеративной медицины — это связующее звено между наукой и практикой. Биоматериал пациентов университетского Медцентра здесь буквально расщепляют на молекулы, выявляя их дефекты.

Анна Стенкова, заведующая лабораторией ДНК-диагностики Центра геномной регенеративной медицины ДВФУ: «Для многих не секрет, что такое ДНК. Что это важная молекула, которая несет всю информацию о нашей наследственности. И если в ней какие-то изменения происходят, то это может отразиться на нашей жизни».

Возглавляет Центр геномной медицины уникальная личность. Александра Каганского, ученого с мировым именем, переманили во Владивосток. Сейчас ему 43, но 15 лет своей жизни он отдал изучению геномики и молекулярной биологии сначала в США, потом в Великобритании, в университете Эдинбурга. Он вернулся в Россию, чтобы здесь, на острове Русский, началась новая история отечественной генетики и молекулярной медицины.

Александр Каганский, директор Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ: «Все-таки это своя действительность, и у меня родители погибли от онкологических заболеваний, поэтому хочется, чтобы люди здесь выздоравливали. Чтобы была взаимодополняемая история и за рубежом, и здесь».

Геномный анализ наших клеток и молекулярный анализ выявляет причины уже возникших болезней. Но, что еще более важно, позволяет прогнозировать возникновение тяжелых заболеваний. Здесь говорят: даже если прогноз окажется не самым приятным, врач сможет объяснить пациенту, что, когда предупрежден, ты вооружен. И можешь до начала заболевания предпринять все возможные меры.

- Гены — страшная сила?

- Конечно, страшная сила. Это основа всего, те, кто мы есть. Как мы себя ведем и выглядим. Это все продиктовано нашими генами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]