Во Владивостоке поднимают стоимость проезда в городском транспорте. Новый тариф будет учитывать и пожелания перевозчиков. Когда ждать перемен и придется ли жителям столицы платить больше сорока рублей?

Столицу Дальнего Востока все больше приближают к статусу Москвы. В город переезжает полпредство, головные офисы компаний. Для жителей Владивостока не простой период перемен. Уже полтора года в городе не поднимали тариф на общественный транспорт. Но сейчас повышение проезда близко как никогда.

Жители Владивостока:

- Автобусы ужасные и соответствуют этой цене 23 рубля, даже 20.

- Если бы автоматом повысили зарплату, я бы не заметил и согласился. Но этого не будет, а будет только повышение проезда.

- Нам не надо, чтобы поднимали цену. Я живу так, что мне и в поликлинику ехать надо, и в магазин любой надо.

-Пятидесяти рублей должно хватать чтоб съездить туда обратно. Поэтому максимум 25. Больше 25 будет слишком. Придется больше ходить пешком.

Сейчас проезд на автобусе во Владивостоке стоит 23 рубля. Надо отметить, что это одна из самых низких цен на Дальнем Востоке. В Большинстве городов тариф уже давно подняли до 27 рублей.

Водители Владивостока:

- Сейчас уже подорожала же солярка и запчасти тоже. 25 - нормально, 30 — дорого.

- Везде 27, как в Хабаровске.

- Я не знаю, как лучше, так, чтоб всем удобно было. И народу, и всем, кто работает.

- Люди малоимущие есть. У них каждая копейка на учете. Мне их жалко. Если новые автобусы, то поднимать проезд. Если не новые, то не надо. - И И с этим предложением, платить за комфорт многие горожане согласны - так будет стимул обновлять автопарк. Однако не все так просто. Растущие цены на запчасти и топливо не дают продохнуть перевозчикам.

Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации города Владивостока: «Чтобы закупить новый транспорт, надо немного денег. С тарифом, который действует сегодня, компаниям очень тяжело это сделать».

Сейчас каждая транспортная компания должна отчитаться о своих расходах. На основании этих документов будут рассчитывать новый тариф.

Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации города Владивостока: «Сорок не будет. Больше тридцати, однозначно, тариф подниматься не будет».

Но когда изменятся цены и придется ли жителям Владивостока разбивать копилку для мелочи, пока не известно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]