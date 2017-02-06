В Уссурийске скандал в жилищном кооперативе дошел до прокуратуры
Жительница Уссурийска обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что ее оскорбил председатель жилищного кооператива. В ходе проверки доводы заявительницы подтвердились, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Установлено, что все произошло в приемной жилищного кооператива при обращении заявительницы о предоставлении документов, касающихся деятельности указанного юридического лица. Председатель жилищного кооператива стал оскорблять потерпевшую.
«Учитывая данные обстоятельства, Уссурийский городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
По итогам его судебного рассмотрения указанное должностное лицо признано виновным и подвергнуто административному штрафу», - рассказали в прокуратуре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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