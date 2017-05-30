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Вчера, 17:20
 

Жительница Приморья понесла наказание за унижение соседа

Жительница Приморья понесла наказание за унижение соседа

Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск

В ходе конфликта, произошедшего на земельном участке садового товарищества, расположенного в Надеждинском районе, женщина  употребила грубую нецензурную брань по отношению к соседу. Свидетелями произошедшего были двое посторонних людей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинство другого лица, выраженного в неприличной форме).

По итогам его судебного рассмотрения фигурантка признана виновной в совершении указанного правонарушения и подвергнута административному штрафу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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