Мат до административки доведет: в Кавалерово острая на язык дама заплатит штраф
Прокуратурой Кавалеровского района проведена проверка по заявлению местной жительницы, сообщившей о незаконных действиях односельчанки, которая оскорбила и унизила ее, - рассказали в пресс-службе надзорного органа "Вестям: Приморье".
В ходе проверки доводы заявительницы подтвердились. Установлено, что противоправные события произошли в одном из многоквартирных домов в п. Кавалерово. Так, имея умысел на унижение чести и достоинства в связи с возникшим конфликтом, в присутствии посторонних лиц фигурантка оскорбила свою знакомую грубой нецензурной бранью.
Тем самым женщина совершила действия, противоречащие установленным правилам поведения и требованиям морали, унизив честь и достоинство потерпевшей.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
По итогам его судебного рассмотрения фигурантка признана виновной в совершении указанного правонарушения и подвергнута административному штрафу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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