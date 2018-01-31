Сообщение на телефон учителя стало поводом для разбирательства

Прокуратура Надеждинского района провела проверку по заявлению учителя начальных классов одной из школ района, сообщавшей об оскорблении ее односельчанкой, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что мать одного из детей, обучающихся в школе, в которой трудится заявительница, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями направила классному руководителю ее ребенка голосовое сообщение, содержащее слова в неприличной форме, унижающие честь и достоинство женщины.

Прокурор района возбудил в отношении виновной дело об административном правонарушении - оскорбление, отметили в ведомстве.

По итогам его судебного рассмотрения женщина подвергнута административному штрафу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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