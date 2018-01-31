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Сообщение на телефон учителя стало поводом для разбирательства

Сообщение на телефон учителя стало поводом для разбирательства

Прокуратура Надеждинского района провела проверку по заявлению учителя начальных классов одной из школ района, сообщавшей об оскорблении ее односельчанкой, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что мать одного из детей, обучающихся в школе, в которой трудится заявительница, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями направила классному руководителю ее ребенка голосовое сообщение, содержащее слова в неприличной форме, унижающие честь и достоинство женщины.

Прокурор района возбудил в отношении виновной дело об административном правонарушении - оскорбление, отметили в ведомстве.

По итогам его судебного рассмотрения женщина подвергнута административному штрафу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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