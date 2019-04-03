Мужчина смог примерно наказать девушку, оскорбившую его в соцсетях

По постановлению прокурора жительница Уссурийска привлечена к административной ответственности за оскорбление. Как сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе надзорного органа, Уссурийская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, сообщившего о незаконных действиях пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями и одной из социальных сетей.

Установлено, что жительница г. Уссурийска, вступившись за свою подругу, у которой произошел конфликт с заявителем, направляла ему аудиосообщения, содержащие оскорбления и нецензурную брань. Также в социальной сети она разместила на личной странице фотографии с оскорбительными подписями и нецензурными выражениями, порочащими честь и достоинство мужчины.

По данному факту городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По итогам его судебного рассмотрения виновное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 3 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru