Внутрикраевые приморские авиамаршруты соединяют семьи

Всего три сотни метров на разгон, и двухмоторная «пчелка» устремилась в небо. Их даже не за внешний вид так прозвали, а за работоспособность, скорость и характерный мягкий звук во время полета. На борту самолета — 16 пассажиров из 19-ти возможных.

Максим Каленник, корреспондент: «В Преображение авиация вернулась в сентябре 2016-го. Тогда начинали с двух рейсов в неделю. А сейчас их уже пять!»

Под крылом самолета — Анисимовка, Тигровый, Партизанск и сплошное зеленое море тайги. На соседнем кресле — гостья из Якутска, и в ее жизни это самый долгожданный рейс. Эльвира Беренгилова последний раз на малой родине была когда ей было 18 и с той поры своих двоюродных сестер так и не видела.

- В Преображение полетела?

Эльвира Беренгилова, пассажир рейса, г. Якутск: «Я за 40 лет в первый раз! 40 лет не была здесь».

- Вы 40 лет не видели сестер?

- Да. Как только сделали субсидионные билеты, я полетела.

Полина Мареева, пассажир рейса г. Иваново: «У нас дорога полтора суток уже: Иваново—Москва—Владивосток—Преображение. Полтора дня живем в небе и аэропортах. Быстро, удобно».

На этом маршруте 350 пассажиров ежемесячно, а за полгода — почти две тысячи.

Максим Каленник, корреспондент: «Еще в 12 мы были во Владивостоке, а уже в 12.40 — в Преображении. С малой авиацией столь короткое время в пути уже не кажется фантастикой».

Наталья Макушкина, диспетчер «Пластун-авиа»: «Авиация не летала в Преображение 23 года. Люди вообще очень рады, сейчас город рядом с нами. Очень все благодарят «Пластун-авиа».

Но, пожалуй, самым счастливым пассажиром этого маршрута все-таки стала Эльвира из Якутска. Ведь спустя 40 лет она вновь смогла обнять своих близких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]