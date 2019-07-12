Приморские нахимовцы отправились в патриотический тур. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Приморские нахимовцы отправились в патриотический тур. 10 кадетов ждет двухнедельная ознакомительная экскурсия по городам России, ребятам предстоит познакомиться с оборонной промышленностью, историческим наследием и поучаствовать в параде на Неве. Сразу с самолета кадетов ждут в Кремле. Организовать поездку Военно-морскому училищу помогло региональное отделение партии «Единая Россия». Провожать курсантов отправилась и наша съемочная группа.
Гордо поднятые фуражки, начищенные до блеска туфли. Военная выправка всегда с ними, даже если на каникулах отправляются в путешествие. Восхищенные взгляды провожающих немного смущают кадетов. Воспитанники Нахимовского военно-морского училища летят в большой патриотический тур по России.
Из четырех 10-х классов выбрали 10 лучших кадетов. Надо соответствовать. Ребята к поездке готовились. Кроме чемоданов, в руках у каждого парадная форма.
Олег Калита, курсант Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Мы взяли белую одежду. Первый раз надеваю, потому что ее впервые выдают в 10-м классе. Мы в самолете переоденемся и в Москве выйдем в парадной форме».
В двухнедельную поездку курсантов училища пригласило Министерство Обороны за достойное участие в Параде Победы в Москве. Не упустить возможность помогло региональное отделении партии «Единая Россия».
Александр Щербаков, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия»: «Сегодня все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию. Ребята приходят все более подготовленные, полноценные патриоты Родины. Мы внесли свою лепту, чтобы поездка состоялась. Людмила Талабаева нашла спонсора, компанию «Акваресурсы».
Первая остановка — в столице. С трапа самолета — сразу в Кремль на встречу с Верховным Главнокомандующим. Впереди — плотный график. За две недели — восемь городов. На одном месте не дольше двух дней. Программа насыщенная: музеи, экскурсии. Ребята увидят военную мощь страны, побывают на предприятиях обороной промышленности. И достойное завершение тура — парад на Неве.
Сергей Шульга, курсант Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Большое количество телекамер, взгляды людей. Нам предстоит представить наш край. Наш город. Это большая ответственность».
Илья Тырышкин, курсант Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Нам обещают встречи с людьми, к которым обращаются в звании не ниже адмирала. Главнокомандующий, заместитель Министра Обороны. Это достойно. Надо гордиться».
Не по учебникам, а в живую они познакомятся с наследием, которое им скоро и предстоит защищать. Домой ребята вернутся в конце июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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