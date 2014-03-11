Владивосток поздравил рыбаков с профессиональным праздником. На набережной Спортивной гавани жителей города и виновников морского торжества встретили яркой концертной программой и большой ухой.

В честь Дня рыбака жителей морского города чествовали со сцены лучшие творческие коллективы. Народные умельцы показали свое мастерство, предоставив на обозрение уникальные работы.

Светлана Вырупаева, культорганизатор Дома культуры с. Кневичи АГО: «Роспись по дереву, канзаши, вязание у нас. К нам ходят детки, у нас кружки бесплатные, мы с ними занимаемся».

Вера Догонашева, житель с. Прохладное, мастер по энкаустике: «Я шью кукол текстильных и вот таких мягеньких. А года три последних занимаюсь картинками вот такими — это энкаустика, рисование воском. В современном варианте это утюг и восковые карандаши. Наносишь определенным образом на утюг и гладишь, в результате получается красота».

Жанна Славинская, заведующая дома-музея семьи Сухановых, мастер залотного шитья: «Мы перенимаем традиции церковного шитья, а там сложные традиции, надо сказать. Здесь у нас на Дальнем Востоке практически никто не работает в этой технике. И мы хотим популяризовать это мастерство, женское рукоделие. И мы уже сделали два комплекта. Один комплект только попробовали для церкви, а второй мы уже сделали в подарок».

К большому празднику военнослужащие Восточного Военного округа приготовили для жителей и гостей дальневосточной столицы 700 литров фирменного блюда. Из желающих отведать настоящей ухи выстроилась длинная очередь.

Николай Валудин, военнослужащий ВВО, повар: «Она состоит из картофеля. Самое главное там — рыба красная, это кета. Сам с Саратова, там другое место, другие равнины, а здесь своя природа!»

Получив тарелку ароматного бульона, люди делились впечатлениями. Большинство сошлись во мнении, что уха, как и сам праздник, удалась на славу.

- С праздничком Вас. Как уха?

Оксана Москаленко, житель г. Владивосток: «Отлично! Отлично!»

- Вот праздник — День рыбака, что он для Вас?

- Ой! Да Вы что! Мы местные жители, тут родились, всю жизнь живем. Мы так любим город наш. Это основная промышленность рыбная у нас. У нас процентов больше 50 ходят в море. Вот яркий представитель — подруга моя.

Жанна Иванова, житель г. Владивосток: «Для меня это как символ города — День рыбака. Во-первых, я сама работала в рыбообработке на рыбаках. Поэтому для меня это праздник хороший».

- Как уха?

- Отличная уха! Молодцы!

Здесь же, на набережной Спортивной гавани, отдыхающие могли принять участие в играх «Морской бой», «Мегавистер» и «Рыбацкая шхуна», сфотографироваться с обитателями морских глубин.

Ольга Машковцева, житель г. Владивосток: «У меня отец ходил в моря, сейчас его, правда, нет с нами, но я всегда этот праздник воспринимаю, как свой родной, потому что мы всегда ждали его с рейса».

Любовь Фелецкая, житель г. Владивосток: «Я с Сахалина. День рыбака для меня очень значимый праздник. Так что, кто живет у моря — он просто обязан этот праздник праздновать!»

Сергей Леукин, житель г. Владивосток: «В '85-м году, когда приехал из Новосибирска, там вообще рыбы не было. Я здесь и остался именно потому, что здесь рыба вкусная».

Как отмечают организаторы праздника, Владивосток — настоящая рыбацкая столица. Сегодня трудно найти во Владивостоке семью, чьи друзья и родные не были бы связаны с морем. По статистике, каждый третий житель Приморья не понаслышке знаком с рыбным промыслом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]