Во Владивостоке стартовала международная конференция «Изменяющийся мир аудита». Она объединила финансистов, аудиторов, экономистов со всего мира. Участники поговорили о том, как независимые проверки влияют на работу крупных компаний.

Англичанин Пирс Барбер во Владивостоке первый раз. Преодолеть 9000 километров от Лондона до дальневосточной столицы пришлось ради международной конференции. Мужчина больше пяти лет работает в аудиторской сфере. Поэтому сюда приехал, чтобы узнать о новых тенденциях и поделиться личным опытом с коллегами.

Пирс Барбер, участник конференции «Изменяющий мир аудита: вызовы и возможности»: «Мне важно знать последние тенденции, появившиеся в сфере аудита, и впоследствии обменяться опытом, полученным в ходе этой конференции, со своими коллегами из Великобритании. Также круто получать обратную связь от других участников дискуссии».

Германия, Англия, КНР, Южная Корея. География участников обширна. Среди них — финансисты, аудиторы, госслужащие. Международную конференцию «Изменяющийся мир аудита» во Владивостоке проводят впервые и продлится она два дня. На секциях поговорят о том, по каким правилам проверяют финансовую отчетность фирм и законность сделок и как такие независимые проверки влияют на работу крупных компаний.

Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства: «Аудитор — это особая профессия, это профессия, которая предполагает, помимо профессионализма, иметь честность и порядочность, это особая профессия, которая порой тоже находится в непростых условиях, потому что, например, в частном аудите — он оплачивается со стороны того, кого аудируют».

Открыли конференцию руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, а также губернатор Приморья Олег Кожемяко. Еще до начала они провели двустороннюю встречу и обсудили национальные проекты, которые реализуют в нашем регионе.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Надеюсь, что вместе с программой конференции мы сможем показать те достопримечательности, которые сегодня есть в нашем крае, те перспективные планы, которые будут осуществлены в ближайшее годы, и, безусловно, надеемся, что такие конференции, будут проходить у нас как можно чаще».

В крае национальным проектам уделяют особое внимание. В образование, здравоохранение, спорт и демографию вкладывают как краевые, так и федеральные средства. Только в 2019 на эти цели дополнительно направили более 10 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]