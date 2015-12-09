В Лазовском районе разрабатывают маршруты для развития экологического туризма. Регулярные рейсы малой авиации сократили расстояние между Владивостоком и Преображением, на местных турбазах отмечают рост гостей, но и сам турист становится требовательным. «Вести: Приморье» отправились на одну из экскурсий.

- Я из Владивостока, приезжаю сюда отдыхать, потому что и красиво, и недорого. Здесь в Преображении и простор, и нет большого количества людей.

Жемчужины Преображения приглашают гостей. Здесь море встречается с тайгой. Несмотря на то, что побережье в этих местах не самое теплое, туристов из соседних регионов с каждым годом все больше.

Владимир Фефелов, житель пгт Преображение: «Да, очень много их приезжает. Есть постоянные группы, которые приезжают и забирают всю базу целиком и живут по неделям. Очень дружные и семейные компании. Нравится им тут и на острове Петрова. Экскурсии водим по нашим местам. На сопку Каплю, на бывшую военную базу».

Восхождение на сопку Каплю - одна из фишек местной экскурсионной программы. Сотрудники турбаз сами пригласят в поход на вершину. Получасовой подъем осилит даже ребенок.

Максим Каленник, корреспондент: «Местные говорят, если вы были в Преображении и не покорили сопку Капля, значит — вы не были в Преображении! И, пожалуй, они правы. Поселок прячется за гребнем этой сопки и всей этой красоты оттуда действительно не увидишь».

Эта точка называется мыс Оларовского. Дух и правда захватывает. На юге — мыс Островной. Кажется, что совсем рядом, а на самом деле — 17 километров. На север посмотришь — мыс Орлова, он же Валентин. До него 42!

Владимир Фефелов, житель пгт Преображение: «Смотришь на этот горизонт и кажется: такая свобода! Охота иметь крылья и просто взлететь над этой красотой».

Турист, кстати, пошел требовательный и в администрации района это понимают. Ведут работу по созданию электронного информационно-туристического справочника.

Лилия Посеряева, директор Центра культуры пгт Преображение: «Всё размножим, сделаем буклеты, заинтересуем, много очень красивых баз отдыха. Очень много красивых мест и памятников, есть чем гордиться».

Вячеслав Пономаренко, глава пгт Преображение: «Чтобы использовали возможности полиграфические, интернет и современные технологии, и информационно-библиотечный сектор стал бы отправной точкой для развития туризма в Преображении».

Природа щедро одарила эти места красивыми берегами. В летний сезон билеты на самолет в Преображение желательно брать заранее.

Надежда Глушко, агент по авиаперевозкам «Пластун-Авиа»: «Летом много туристов, много отдыхающих, смотришь на список пассажиров и понимаешь, что люди все не наши. И все довольны».

Здесь уже строят планы на золотую осень. Ведь это лучшее время для посещения еще одних жемчужин района — Беневских водопадов и каменных истуканов в парке Драконов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]