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Экспедиция «Россия—Япония. Резервы человечества» отправляется из Владивостока в Токио

Экспедиция «Россия—Япония. Резервы человечества» отправляется из Владивостока в Токио

Фото: reservesmankind.com

19 сентября из Владивостока в Токио отправятся участники мирового автопробега. Международная экспедиция стартовала под названием «Россия—Япония. Резервы человечества» по маршруту Москва—Владивосток—Токио. За три месяца участники автопробега пересекли страну с запада на восток, преодолев свыше 15 тысяч километров. В августе они прибыли в приморскую столицу, и уже в среду в 11.00 на Морском вокзале состоятся их торжественные проводы. Из Владивостока участники экспедиции на пароме вместе со своими автомобилями отправятся в Японию. Там им предстоит преодолеть еще тысячу километров до Токио. Завершится автопробег 30 сентября. Напомним, старт акции был дан в Москве в мае, одним из партнеров пробега был благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

О том, какую роль в автопробеге сыграла благотворительность, радиостанции «Вести FM. Владивосток» рассказала директор благотворительного фонда Светлана Горковенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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