В Уссурийской школе появилась инновационная система оплаты детского питания от Сбера

В школе №25 г. Уссурийска появился новый сервис безналичной оплаты детского питания. Система «Ладошки» компании экосистемы Сбера АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» позволяет родителям контролировать питание ребенка в школе и с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты: ребенку выдается пластиковая карта, которой он может расплачиваться за обеды или покупать буфетную продукцию. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом — через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте Ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении.

Нина Смирнова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 25: «Введение карт вызвало интерес. Ребятам нравится чувство самостоятельности, когда они делают выбор блюд, сами оплачивают счет. Это формирует чувство ответственности. Надеемся, что в будущем проект охватит всех учеников нашей школы».

Теперь родители могут быть спокойны, что их ребенок пообедал в школе. Информацию о том, что съел школьник (горячий обед или сладости) можно получить в личном кабинете или по СМС. Все данные надежно хранятся в центре обработки данных оператора и передаются по защищенным каналам связи строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Елена Лищишина, заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам социальной сферы: «Наша главная задача - обеспечить подрастающему поколению возможность правильного питания как залог здоровья человека. Посредством нововведения мы внедряем и вариативность блюд. Теперь дети могут выбирать в столовой то, что им предпочтительнее, можно будет сделать вывод, какие блюда пользуются спросом у детей, а какие нет, и, исходя из этого, формировать меню».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Удобная карта заменяется мелочь и наличные деньги, которые школьники могут элементарно потерять или забыть. А родители смогут видеть, что и когда поел их ребенок: горячий обед или сладости. СМС-сообщение придет на номер мамы или папы в тот же момент, когда заказ будет оплачен. Стать участником системы оплаты обедов “Ладошки” может любая школа. Мы готовы сотрудничать и запускать проект и в других городах».

Елена Земская, Бизнес-партнер Направления развития проекта «Ладошки» АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «Одно из главных преимуществ системы “Ладошки” для родителей – удобство пополнения лицевых счетов множеством способов. Так, родители могут перечислить деньги на счет, используя широкую сеть устройств самообслуживания Сбербанка и приложение Сбербанк Онлайн, а также подключить автопополнение счета. А для более оперативного отслеживания информации родители могут воспользоваться специально разработанным мобильным приложением “Ладошки”».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]