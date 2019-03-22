Фонд «Восточный Порт» отметил день рождения вручением премии неравнодушным жителям Врангеля

Свой второй день рождения отметил Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». За два года плодотворной работы Фонд зарекомендовал себя как прекрасно работающий механизм диалога с жителями микрорайона Врангель, который позволяет чётко выявлять потребности местного населения, направлять ресурсы предприятия АО «Восточный Порт» на решение по самым актуальным вопросам, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

На сегодняшний день Фонд «Восточный Порт» реализовал почти пятьсот акций и проектов в рамках собственных 12-ти программ социального развития. Ко дню рождения Фонд учредил премию «Неравнодушным жителям Врангеля», тем самым сказав спасибо всем жителям микрорайона, которые были с ним всё это время, активно помогали, участвовали в мероприятиях, работали волонтерами, приходили со своими идеями, предложениями и инициативами.

"Жители и администрация города высоко ценят вклад Фонда «Восточный Порт» в развитие микрорайона Врангель и территории городского округа. Я лично смог убедиться, что все поставленные задачи успешно решаются Фондом благодаря поддержке активных и неравнодушных людей," ­– отметил на церемонии вручения премии первый замглавы НГО Герман Краснощёков.

"Неоценим вклад «Восточного Порта» в поддержку нуждающимся людям. Было очень приятно, когда в разгар пандемии волонтёры Фонда оперативно включились в работу", ­– подчеркнул в своём приветственном слове депутат краевого Законодательного Собрания, руководитель Волонтёрского центра Находки Всеволод Романов.

"Я надеюсь, что сегодня будет заложена ещё одна добрая традиция – раз в год собираться в этом зале и говорить спасибо людям за особые заслуги в развитии различных направлений жизни Врангеля, за неравнодушное отношение к своему делу и за активную гражданскую позицию", – выразила пожелание председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

В 2021 году Фонд при поддержке жителей Врангеля намерен продолжать работать над вопросами, которые возникли ещё в 2020 году и, конечно же, решать новые. Уже сформирован фронт работ: Фонд «Восточный Порт» продолжает реализацию программ социального развития на благо жителей Врангеля и всего Находкинского городского округа.

Номинанты премии «Неравнодушным жителям Врангеля» Фонда «Восточный Порт»:

Амирова Нина Петровна (повар д/с №55) – за творческий и неравнодушный подход к работе, оптимизм и личный вклад в комфортные условия пребывания воспитанников в детском саду.

Алюнина Татьяна Васильевна (директор музея им. Г. Травина) – за активную работу с подрастающим поколением и большой личный вклад в сохранение исторического наследия мкр. Врангель.

Аносова Тамара Андреевна (председатель Совета ветеранов мкр. Врангель) – за бескорыстный многолетний труд, организацию досуга для людей старшего возраста и большой личный вклад в сохранение исторической памяти о ветеранах мкр. Врангель (посмертно).

Беляева Ольга Анатольевна (сотрудник ДК п. Врангель) – за мастерство и профессионализм, личный вклад в организацию активного досуга людей старшего возраста и развитие культуры в мкр. Врангель.

Вяткина Лариса Анатольевна (учитель-логопед д/с №65) – за профессиональный труд, личный вклад в воспитание детей с ОВЗ и привлечение внимания общественности к развитию доступной среды в мкр. Врангель.

Грачева Алла Александровна (учитель с/ш №18) – за волонтёрскую деятельность, неравнодушное отношение к людям и личный вклад в воспитание подрастающего поколения мкр. Врангель.

Гнездилова Светлана Станиславовна (учитель с/ш №19 «Выбор») – за наставничество в коллективе, высокую педагогическую культуру и большой личный вклад в воспитание детей, развитие в них целеустремленности, силы воли и командного духа.

Жолобов Александр Сергеевич (настоятель храма Живоначальной Троицы, о. Александр) – за искреннее и доброе отношение к людям, нравственное воспитание подрастающего поколения и большой личный вклад в духовное развитие населения мкр. Врангель (посмертно).

Морозова Александра Анатольевна (зав. терапевтическим отделением Восточной больницы) – за верность выбранной профессии, самоотверженный труд и большой личный вклад в улучшение уровня здравоохранения в мкр. Врангель.

Одокиенко Надежда Александровна (воспитатель д/с № 49) – за искреннюю любовь к детям, верность выбранной профессии и личный вклад в реализацию современных образовательных технологий в сфере дошкольного образования.

Пегай Дмитрий Александрович (тренер СДК «Грандмастер» по тхэквондо) – за реализацию социально-спортивного проекта «Приморье – за спорт» и личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории мкр. Врангель.

Филиппова Кристина Владимировна (ученица с/ш № 20, волонтёр НГО) – за помощь в реализации социальных проектов и личный вклад в развитие волонтёрского движения в мкр. Врангель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]