Уникальная выставка синтетического искусства от «ученицы» суперкомпьютера Сбера проходит во Владивостоке

«Суперпиксели. Видит ли Тоня сны?» - так называется выставка картин, написанных с участием искусственного интеллекта, которая проходит в эти дни во Владивостоке, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Место для проведения выставки – Приморское отделение Союза художников России – выбрано неслучайно, ведь своего рода моделями для очень умной «кисти» служат работы известных приморских художников. Более того, при создании картин компьютер распознает и использует те же приемы, что применяли мэтры приморской живописи при написании своих полотен.

На глазах у восхищенных зрителей ИИ по имени Тоня отрисовывает не только заданные картины, но и, используя цифровые коды, воспроизводит на своем мониторе окружающую действительность, переосмысляя ее и превращая в своего рода произведения искусства.

Стоит отметить, что «учителем» Тони стал знаменитый суперкомпьютер Сбера Кристофари, предоставивший ей, как истинный джентльмен, свою базовую нейросеть для дальнейшего развития навыков рисования. На сегодня Кристофари является единственным российским суперкомпьютером, который входит в число 40 самых производительных суперкомпьютеров в мире. Сбербанк бесплатно предоставляет вычислительные мощности суперкомпьютера учащимся и преподавателям российских высших учебных учреждений.

Организаторы выставки – сотрудники Школы цифровой экономики ДВФУ, считают, что реализация такого масштабного проекта в сфере цифрового искусства стала возможна благодаря активному участию и всемерной поддержке Сбербанка.

Илья Мирин, директор Школы цифровой экономики ДВФУ»: «Все, что здесь могут увидеть посетители – это самый передний край, мы идем на уровне недель с научной мыслью, имеющейся в мире. Выставка посвящена новым возможностям искусственного интеллекта, который мы создали совместно со Сбербанком в рамках нашей образовательной программы по ИИ. В развитии этих возможностей принимали участие магистры 1 курса кафедры Сбера в ДВФУ, вся работа производилась в лаборатории и при помощи программы Сбербанка. Это – ценнейший вклад в цифровую науку, поскольку основной сдерживающий фактор сейчас в мире для таких решений – оборудование. И дело даже не в том, что оно – дорогостоящее, но его даже технически сложно организовать».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Значение цифровизации в целом и цифрового искусства в частности трудно переоценить. Это новое поколение решений, которое может использоваться повсеместно – в легкой промышленности, во всех направлениях дизайна, буквально во всех сферах нашей жизни, поэтому перспективы на будущее в связи с проходящей сейчас выставкой открываются широчайшие и самого, что ни на есть, прикладного характера».

Выставка продлится до 28 апреля.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Алеутская, 14А, здание Приморского отделения Союза художников России. Режим работы выставки: ежедневно с 10 до 19 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]