Суперкомпьютер Сбербанка послужит приморской науке

Сбербанк предоставил доступ ДВФУ к суперкомпьютеру «Кристофари», одному из самых мощных вычислительных комплексов в мире, доступному для работы посредством публичного облака компании SberCloud из любой точки нашей планеты, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Кристофари» базируется на новейших вычислительных модулях Nvidia DGX-2, специально разработанных для решения задач в области работы с искусственным интеллектом. Так, задача, которую процессор мощной рабочей станции будет выполнять сутки, лишь один узел суперкомпьютера закроет за считаные минуты, а при использовании всей его мощности речь может идти и о секундах. Например, мощность суперкомпьютера позволяет за 100 минут проанализировать 9 млрд изображений.

Илья Мирин, директор Школы цифровой экономики ДВФУ: «Сейчас, когда наша Школа получила доступ к самому совершенному техническому достижению – суперкомпьютеру “Кристофари”, мы сможем обучать на нем специфическую систему распознавания речи и генерации голоса, которую в ДВФУ, в рамках нашей совместной лаборатории, готовим и создаем достаточно давно. Хотел бы сказать большое спасибо Сбербанку за предоставленную возможность пользоваться этой чудо-машиной».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк: «Сегодня “Кристофари” – одна из крупнейших машин в мире в своем классе. Его предназначение – обучение нейросетей, применение в научно-исследовательских и коммерческих расчетах, создание 3D-графики и выполнение подобных уникальных процессов. Мощности “Кристофари” в ДВФУ будут использованы для решения исследовательских и прикладных задач в Школе цифровой экономики. Радует, что эта уникальная машина послужит на благо приморской науки, с которой Сбербанк всегда стремится плотно взаимодействовать и идти рука об руку».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]