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Траекторию движения мусора будут отслеживать во Владивостоке

Траекторию движения мусора будут отслеживать во Владивостоке

Специалисты Школы цифровой экономики ДВФУ разработали устройство, позволяющее отслеживать траекторию движения мусора от мусорного бака до места предполагаемой утилизации, и запустили его в тестовом режиме, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрали специальное устройство небольшого размера, замаскированное под обычный мусор. Его выбросили в мусорный бак, и оно позволит отследить траекторию движения отходов. Мы уже запустили его в тестовом режиме, планируем открыть для всех желающих доступ к карте, на которой можно будет отследить маршрут передвижения мусора, и проанализировать полученные данные", - рассказал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. Он уточнил, что работа устройства основана на принципе кибербезопасности, но не уточнил деталей.

Напомним, в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. В частности, возникли претензии к подрядчику, который некачественно организовал работу по вывозу отходов. В результате у многих жилых домов скапливался мусор, и решить проблему удалось лишь к концу января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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