Траекторию движения мусора будут отслеживать во Владивостоке

Специалисты Школы цифровой экономики ДВФУ разработали устройство, позволяющее отслеживать траекторию движения мусора от мусорного бака до места предполагаемой утилизации, и запустили его в тестовом режиме, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрали специальное устройство небольшого размера, замаскированное под обычный мусор. Его выбросили в мусорный бак, и оно позволит отследить траекторию движения отходов. Мы уже запустили его в тестовом режиме, планируем открыть для всех желающих доступ к карте, на которой можно будет отследить маршрут передвижения мусора, и проанализировать полученные данные", - рассказал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. Он уточнил, что работа устройства основана на принципе кибербезопасности, но не уточнил деталей.

Напомним, в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. В частности, возникли претензии к подрядчику, который некачественно организовал работу по вывозу отходов. В результате у многих жилых домов скапливался мусор, и решить проблему удалось лишь к концу января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]