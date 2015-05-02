Побег из ада: причины смотреть приключенческий экшн "Девятаев"

С 29 апреля в кинотеатрах можно будет увидеть военную драму Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Зрелищный и проникновенный фильм с Павлом Прилучным в главной роли открыл 43-й Московский международный кинофестиваль. Лента рассказывает о летчике Михаиле Девятаеве, который бежал из немецкого плена, угнав вражеский бомбардировщик. Почему эту масштабную картину, созданную при участии канала "Россия 1", действительно стоит посмотреть? У нас есть пять причин.

В основу фильма лег реальный подвиг человека

Михаил Девятаев – это не выдуманный персонаж из книги или комикса, не усредненный образ, придуманный сценаристами. Это реальный человек, который любил, переживал и сражался. Его история долгое время она не была широко известна. Тимуру Бекмамбетову о подвиге Девятаева рассказала его супруга Наталья Фишман, которая познакомилась с внучкой легендарного летчика.По словам Тимура Бекмамбетова, Михаил Петрович оказал неоценимую помощь своей Родине.

"Некоторые историки говорят, что, если бы Девятаев не угнал тот самолет, не показал бы советскому командованию, где находятся пусковые установки ракет "Фау" на острове Узедом, и мы не смогли бы разбомбить этот остров вовремя, нацистские баллистические ракеты полетели бы на Москву, Париж, Лондон и война бы приняла другой оборот", – говорит режиссер.

Теперь у людей есть шанс увидеть, как Девятаев смог сбежать, подняв в воздух немецкий самолет. В качестве консультанта картины выступил Александр Девятаев, сын Михаила Петровича. После смерти отца в 2002 году он плотно занимался его биографией.

Самый дерзкий побег

Попав в немецкий плен, летчик Михаил Девятаев оказался перед сложнейшим выбором: либо он возвращается в небо, продолжив воевать на стороне врага, либо отправляется в концлагерь на острове Узедом. Девятаев выбрал побег, казавшийся абсолютно невозможным. Но его сила духа, смелость и желание вернуться в родные края оказались сильнее любых обстоятельств. В фильме вы увидите весь сложный путь, который прошел летчик: от предложения перейти на сторону врага до рискованного побега на немецком самолете, которым Девятаев никогда прежде не управлял. Концлагерь, неоднократная угроза жизни, боль, горечь потери – на долю Михаила в картине выпадают невероятные испытания, и он преодолевает их с честью, всегда оставаясь человеком.

"Побег – это не самоцель для него чтобы выжить, а способ избежать участи работы на фашистов, избежать бесчестия предательства", – говорит продюсер фильма Игорь Угольников.

Павел Прилучный в необычном амплуа

По словам Тимура Бекмамбетова, утвердив на роль Павла Прилучного, он хотел "сломать его амплуа". Многие привыкли к нему как к "артисту отрицательного обаяния".

"Павел Прилучный – идеальное попадание в роль Девятаева. Он не модель для подражания, но живой человек со своей болью и своим отношением к жизни. Нам и нужен был такой – с ухмылками, сентиментальный, неуправляемый…" – сообщил Бекмамбетов.

Александра Девятаева впечатлило, что Павел, встретившись с ним, принялся расспрашивать его о жестах отца и его характерных особенностях речи. "Узнаю ли я своего отца в Павле Прилучном? Это сложный вопрос. Павел хорошо и достойно сыграл свою роль", – говорит об артисте сын летчика Александр Девятаев. Как заметил сам Павел Прилучный, самым сложным для него в работе над фильмом было помнить, что он играет реально существовавшего человека. Для актера было особенно важно не посрамить его историю, поэтому он очень переживал перед встречей с Александром Девятаевым.

Хореографию воздушного боя ставили... геймеры

Почти полчаса в фильме отведено сценам, происходящим в небе. Перед Бекмамбетовым стояла сложная задача: ему предстояло в короткий срок снять воздушные сцены эффектно, эмоционально и достоверно. Использовать настоящие самолеты бы не получилось, компьютерная графика также не подходила, поскольку художники, по словам режиссера, "мыслят кадрами, а не сценой целиком". Поэтому было решено использовать компьютерную игру – симулятор реальной боевой техники. Пилоты War Thunder смоделировали воздушные бои, в которых участвовал Девятаев, и в кино удалось перенести достоверный рисунок воздушных сражений времен Второй мировой войны.

Сочетание военного экшна и глубокого смысла

Фильм "Девятаев" – это не только история невероятного побега из плена, это еще и история о дружбе и предательстве, о том, как важно быть милосердным. По словам Тимура Бекмамбетова, главный подвиг летчика – это то, что он смог простить Николая Ларина (Павел Чинарев) – друга, перешедшего на сторону нацистов, предавшего Девятаева и даже пытавшегося его убить. "Все фильмы о войне, которые я люблю, – про то, что на войне испытывается человек, и об отношениях между людьми. Защищать родину – это твой долг, но ты должен оставаться человеком", – заметил Тимур Бекмамбетов.

Отдельного упоминания заслуживает песня, релиз которой был приурочен к премьере "Девятаева". Речь о необычной кавер-версии советского хита "Любимый город". Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее полностью на русском языке. Сама песня неоднократно звучит в ленте: ее напевает Девятаев во время полета, а отважному летчику вторит его друг-предатель Николай. Недавно Павел Прилучный предложил всем желающим поучаствовать во флэшмобе и спеть "Любимый город" для ветеранов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]