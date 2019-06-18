Подрядчики прошлых лет восстанавливают во Владивостоке дороги, тактильные указатели и ограждение

Подрядные организации, проводившие в течение последних трёх лет комплексный ремонт дорог в краевой столице, приступили к восстановлению возникших повреждений. В рамках гарантийных обязательств во Владивостоке восстанавливают асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах, меняют рассыпавшиеся тактильные указатели, бортовые камни, приводят в порядок покосившееся ограждение. Все работы подрядчики проводят за свой счёт, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Администрация краевой столицы провела комплексную проверку улиц, которые в течение последних трёх лет комплексно ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и других программ.

«На каждые виды работ распространяются гарантии. Например, гарантия на асфальт составляет три года. Выставляем предписания подрядчикам и обязуем их устранить замечания за свой счёт», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Многие подрядчики уже приступили к работам. Так, прошлой ночью восстанавливали повреждённое асфальтовое покрытие на Народном проспекте. В ближайшие дни, как только позволит погода, работы проведут на Светланской (в районе цирка) и на Выселковой. На днях представители подрядных организаций также приступили к восстановлению повреждений на Ватутина и Монтажной.

Напомним, что накануне мэрия завершила проверку более 30 объектов, где в прошлые годы проводился комплексный ремонт и действует гарантия. Выявлено порядка 200 замечаний. Все они должны быть устранены до конца лета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]