«ВЭФ – как возможность. Несколько улиц города отремонтируют за счет федерального бюджета»

Рабочий день сотрудников мэрии начался 10 июня с прогулки по центральным улицам города. Константин Шестаков совместно с профильными управлениями обсудил ряд ремонтных работ, которые необходимо сделать до осени, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Первой точкой в маршруте стала улица Алеутская. Часть зданий здесь находится в частной собственности и содержать их в достойном виде должны владельцы. Фасады нуждаются не в капитальном ремонте, а в профессиональной очистке и мойке. В ближайшее время специалисты администрации обсудят с собственниками необходимость проведения этих работ. Параллельно прорабатывается вопрос и более масштабного ремонта фасадов в историческом центре. Уже известно, что в перечень восстановления на это лето войдут 16 зданий.

Устранить провалы на пешеходных зонах, очистить тротуары, покрасить столбы освещения и привести в порядок цепочки – ограждения – вот еще несколько задач, которые были подняты во время утреннего обхода. Все они в зоне ответственности городских служб. Поэтому уже в ближайшее время рабочие начнут приводить эти объекты в надлежащий вид. Также сотрудникам поручено проработать идею с созданием пешеходной улицы на Адмирала Фокина, в районе бывшего разворотного кольца. По просьбе жителей здесь можно создать большую красивую и безопасную пешеходную зону. Константин Шестаков распорядился просчитать стоимость работ. В смету должно войти восстановление брусчатки, приведение в порядок газонов, высадка деревьев и установка дополнительных скамеек.

Чистота и аккуратность города зависит и от объектов торговли, а также рекламных конструкций. На них исполняющий обязанности главы обратил особое внимание. Все киоски и торговые точки должны выглядеть опрятно. А рекламные конструкции сочетаться с обликом Владивостока. В ближайшее время эту работу обсудят с владельцами НТО и рекламных вывесок в центре города.

Еще одним направлением работы станет масштабное озеленение и санитарная обрезка поврежденных деревьев. С последствиями ледяного дождя город борется до сих пор. Восстанавливать существующие зеленые зоны во Владивостоке, а также создавать новые – предстоит все ближайшие месяцы.

Часть работ планируют провести за счет средств городского бюджета, а часть (наиболее масштабные) будут оплачены из федерального. Их направят в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму.

«ВЭФ – это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным, – обозначил Константин Шестаков. – В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей. Есть работа, за которую отвечает муниципалитет, и уже даны соответствующие поручения. Это восстановление исторических фасадов, ремонт тротуаров, озеленение. Но есть также и зоны ответственности предпринимателей. И мы намерены сотрудничать с ними, так как в благоустройстве города заинтересованы абсолютно все».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]