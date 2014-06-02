Во Владивостоке отремонтируют фасады исторических зданий

В этом году во Владивостоке будет проведен масштабный ремонт фасадов исторических зданий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Впервые за много лет исторические здания будут приведены в порядок, это лицо города, - отметил заявил глава города Олег Гуменюк. - Проработайте окончательный список домов. И по каждому адресу должен быть подробный перечень предстоящих работ».

В список ремонта попадут объекты культурного наследия на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Посьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньева, Океанском проспекте. Финансирование на ремонт выделено из федерального бюджета. Работы начнутся, как только будет проведена вся необходимая подготовка.

В прошлом году во Владивостоке отремонтировали фасады 86 жилых многоэтажек. Фасады очищали от пыли, утепляли, красили, а по некоторым адресам был установлены вентилируемые фасады. В этом году количество домов значительно меньше. Но, как отмечают специалисты, гораздо масштабнее будет фронт работ на исторических зданиях. Предварительно должны быть проведены соответствующие экспертизы, а заниматься таким ремонтом может ограниченное число компаний, имеющих лицензию на реставрацию исторических зданий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]