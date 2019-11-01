Дальневосточная столица меняет своё лицо. Фасады городских многоэтажек заиграли новыми красками — это результат больших ремонтных работ. Новые цвета зданий определены в соответствии с колористическим планом города.

Масштабный ремонт фасадов в дальневосточной столице проходит в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» при софинансировании администрации Приморского края. Сегодня работы ведутся по 71 адресу. Первая остановка рабочей группы на улице Чкалова.

Григорий Пейхвассер, начальник управления содержания жилого фонда администрации г. Владивосток: «У нас в эту программу по федеральным средствам попали все вот эти свечки. Это было предложение управляющей компании включить всю серию этих свечек. Потому что эти фасады — самые проблемные во Владивостоке. Вот эта серия домов, они всегда у нас жалуются на промерзание, протекание и т.д. Они не так построены, такая серия домов - южный вариант, который не совсем для Владивостока».

Обновлённый фасад пяти жилых «свечек» даст дополнительное тепло и обеспечит шумоизоляцию. Дома в ходе ремонта очищают от пыли и краски, заделывают швы, штукатурят, грунтуют и красят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.

Наталья Войновская, депутат Думы г. Владивосток: «Прекрасно, что у нас сейчас проводится столько программ. Это правда. Это уникальная возможность для города, для активных жителей во всех программах поучаствовать. И «1000 дворов», и «Современная комфортная городская среда», и конечно же, фасады. Это очень важно».

Всего в списке ремонта 84 многоквартирных домов — в пять раз больше чем было в прошлом году! После ремонта фасадов несколько многоэтажек города будут подсвечены в ночное время. Это создаст особый облик дальневосточной столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]