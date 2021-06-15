Во Владивостоке работают 87 пришкольных лагерей

Утро в пришкольном лагере «Солнышко», организованном на базе школы № 33 Владивостока, всегда начинается с хорошего настроения. После измерения температуры, проверки состояния здоровья, распределения по отрядам все собираются на утреннюю зарядку. В хорошую погоду - идут на стадион, если дождь - в просторную рекреацию. Зарядку проводит учитель физкультуры, он же воспитатель спортивного отряда, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«В школе во время учебного года организованы занятия по дзюдо, - рассказывает Александр Ефремкин. - По желанию родителей некоторые ребята из секции приходят в пришкольный лагерь. День нашего спортивного отряда насыщен не только событиями и мероприятиями, но и тренировками. Конечно, это лучше, чем дома сидеть за компьютером. Тренировочный процесс не прекращается».

Хорошим дополнением к зарядке служат тематические минутки здоровья: «Вредные привычки», «Осторожно, клещ», «Секреты белоснежной улыбки», «Твой режим дня», «Сон - лучшее лекарство», «Закали свой организм».

Полезные завтраки и обеды по специально разработанным меню дети получают в уютной, светлой столовой. Каждый день назначаются дежурные, которые с удовольствием надевают поварские колпачки, фартуки, помогая взрослым накрывать на столы.

«На обед - суп, картошка с рыбой, чай и компот, вкусно и каждый раз новые блюда, много фруктов и овощей», - хвастается третьеклассница Полина Рыкова, добавляя, что знает всё о правильной сервировке стола.

«Качество бесплатного питания в школе и пришкольном лагере с каждым годом улучшается, меню становится более разнообразным, блюда готовятся с душой, - соглашается директор образовательного учреждения Лариса Никифорова. - Сервировка на высшем уровне, мы стараемся приучать ребят к эстетике питания. Замечено, что дети съедают всё с аппетитом - в столовой стоит тишина, только ложками стучат! Кроме того, за качеством питания установлен родительский контроль».

Пришкольный лагерь его воспитанники любят и за частые выезды: ребята посещают театры и кинотеатры, музеи и библиотеки. Программа включает экскурсию в парк «Белый лев», Музей города, театры ТОФ, молодёжи и кукол. Младшие школьники до сих пор находятся под впечатлением от концертной постановки Приморской филармонии «Пеппи длинный чулок» и развлекательной программы «Химическое шоу», многим запомнилась экскурсия по маякам Владивостока.

«Мы постоянно куда-то едем, это круто, прекрасно! – отзывается о лагере первоклассница Снежанна. - Играем в подвижные игры».

«Особенно понравилась поездка к кроликам в зоопарк, я их кормил капустой и сеном», - добавляет Ярослав Попов.

«Первая неделя в пришкольном лагере - адаптационная, - делится воспитатель отряда, учитель начальных классов Галина Коршунова. - Мы проговариваем с детьми все важные организационные моменты - правила поведения в общественном транспорте, в культурных учреждениях, на дорогах. В программе не только развлекательные, но и познавательные, культурно-массовые, спортивные мероприятия: это профилактические беседы о здоровье и безопасности, спортивные соревнования, конкурсы рисунков на асфальте, викторины. Мы провели эвакуацию - на умение организованно и без паники покинуть здание школы, что всегда актуально».

Воспитатели отмечают: день пролетает незаметно, и многие дети не хотят уходить из лагеря домой. Пришкольные лагеря, организованные при поддержке управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, с каждым годом пользуются всё большей популярностью. Они учат детей общению, правилам безопасности, развивают творческое начало, способствуют оздоровлению.

«Для более спокойных детей мы приобрели много настольных игр, придумали дополнительные творческие задания, - говорит начальник лагеря Виктория Викторенко. – Ничего страшного, если ребёнок больше любит рисовать, чем бегать. Из рисунков и поделок организуем выставки, победителей награждаем призами. В свободное время они не сидят, не скучают. Воспитатели лагеря «Солнышко» стараются каждому ребёнку подобрать занятие по душе».

По словам директора школы № 33 Ларисы Никифоровой, пришкольный лагерь также направлен на оздоровление детей. Форма отдыха стала настолько популярной, что администрация школы запросила в управлении образования дополнительные места.

«Не все родители могут приобрести ребёнку путёвку в загородный лагерь, - акцентирует директор школы. - Пришкольный лагерь является хорошей альтернативой. Это территория активной жизни. Воспитатели создали для детей атмосферу уюта, гармонии, красоты. У каждого ребенка, отряда и даже целой смены могут быть свои направления. Мероприятия развивают ум, расширяют кругозор, учат постигать тайны. Преподаватели используются инновационные подходы в их организации и проведении. Особой популярностью пользуются квесты. В этой форме мы успешно провели и патриотический праздник - День России».

«В этом году в краевом центре организовано 87 пришкольных лагерей, летом в них отдохнут около 10 тысяч человек, - подчеркнула начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева. - Будни каждого лагеря максимально наполнены развлекательными и познавательными событиями. Ребята проводят лето с пользой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]