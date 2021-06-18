Компания АО «Восточный Порт» завершает возведение самых масштабных ветрозащитных сооружений на Дальнем Востоке

АО «Восточный Порт» – крупнейший в России терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – приступило к реализации финального этапа проекта по строительству ветропылезащитных заграждений вокруг специализированного угольного комплекса предприятия, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

До конца 2021 г. портовики возведут ветрозащитные сооружения в районе 49-го причала, а также с южной и восточной сторон периметра комплекса общей протяженностью 1206 м и площадью панелей около 27 000 кв. м. В рамках сопутствующих работ специалисты выполнят вертикальную планировку, возведут подпорную стену рядом с автодорогой, проведут благоустройство и озеленение территории. Объем инвестиций в строительство объекта составит более 800 млн рублей.

В конце 2020-го года компания завершила установку ветропылезащитных сооружений по периметру Третьей очереди специализированного угольного комплекса протяженностью без малого 1600 м и площадью экранов около 32 000 кв. м, закрыв со стороны суши границы производственной площадки. Объем инвестиций по выполнению работ составил 850 млн рублей.

Ветропылезащитные сооружения по периметру производственных площадок АО «Восточный Порт» составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. В создании объектов проекта специалисты опираются на лучшие мировые практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля. Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 м производится монтаж буроинъекционных свай на глубину от 12 до 18 м. Такая технология применяется специалистами для максимальной устойчивости сооружения. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют потоки ветра в различных направлениях и не позволяют мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В сентябре прошлого года защитные экраны «Восточного Порта» прошли первое «боевое крещение», успешно выдержав натиск стихии во время прохождения двух мощнейших тайфунов – «Майсак» и «Хайшен» со скоростью ветра свыше 40 м/с.

Завершение строительства ветропылезащитных сооружений на южном и восточном «направлениях» в текущем году ознаменует окончание реализации самого масштабного на сегодняшний день проекта на Дальнем Востоке. Данный проект является одним из важных элементов целого комплекса мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду мелкой фракции угля на всех стадиях его обработки, хранения и отгрузки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]