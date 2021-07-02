Компания АО «Восточный Порт» модернизирует уникальный парк очистных сооружений на специализированном терминале

Крупнейшая в России стивидорная компания АО «Восточный Порт» модернизирует, расположенный на территории специализированного угольного терминала (ППК-3) комплекс очистных сооружений, предназначенных для глубокой очистки технических, сточных и ливневых вод, поступающих с производственной площадки предприятия, сообщают «Вести:Приморье».

На данный момент близки к завершению проектно-изыскательские работы, которые выполнены на 90%. Следующим этапом станет непосредственно возведение объектов – резервуаров-отстойников, блочно-модульных насосных станций, водоотводных и других составляющих комплекса очистных сооружений.

– Необходимость модернизации очистных сооружений на ППК-3 возникла в связи с возросшим расходом воды на производственные нужды и пылеподавление в процессе перевалки угля.Нами рассмотрен вопрос использования очищенных сточных вод как резервного источника для технического водоснабжения. При модернизации парка очистных сооружений и установке оборудования нами будут применяться самые новейшие инженерные разработки и наилучшие доступные технологии для совершенствования методов очистки технических вод, минимизации негативного влияния на окружающую среду, а также для снижения расхода воды из городского водопровода, которую мы сейчас используем для технических нужд, – отметил инженер 1-й категории Службы развития и капитального строительства АО «Восточный Порт» Сергей Коренев.

По словам специалиста, модернизированные очистные сооружения займут территорию в 1,5 гектара, а уникальность будущего комплекса состоит в том, что каскад его резервуаров через сеть системы водоотведения сможет собирать до 40 тысяч кубометров сточных вод с площади 47 гектаров. В каждом из трёх больших бассейнов-отстойников вода будет проходить последовательную очистку с помощью современных высокоэффективных и экологически безопасных реагентов и уже на выходе соответствовать самым строгим нормативам.

Проект «Реконструкция очистных сооружений ППК-3» является одним из этапов реализации АО «Восточный Порт» собственной комплексной экологической программы – приоритетного направления деятельности предприятия, неразрывно связанного с перевалкой российского угля. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации Комплексной экологической программы составляет около 6-ти миллиардов рублей. На эти средства стивидорной компанией приобретены современные вакуумные пылеуборочные машины, усовершенствованы вакуумные системы пылеудаления в зданиях вагоноопрокидывателей и всесезонные системы аспирации в пересыпных станциях, установлены ветрозащитные сооружения по периметру комплекса, модернизированы оросительные системы на всей специализированной складской технике, введены в работу новейшие высокоточные приборы мониторинга состояния воздуха и воды, реконструированы несколько километров систем водоотведения и водоснабжения на терминалах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]