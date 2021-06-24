Ликвидация УК Фрунзенского района: ответы на самые частые вопросы

Начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер ответил на самые актуальные вопросы по ликвидации УК Фрунзенского района. Жителей более 200 домов, оставшихся без управляющей компании, волнует множество организационных моментов, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Отразится ли на жителях домов ликвидация УК? Может ли возникнуть ситуация, что в доме не будет аварийной службы или перестанут работать лифты?

Ситуация, при которой в этих домах массово остановились бы лифты или перестали работать аварийные службы, недопустима. Наступил очень ответственный период по подготовке домов к новому отопительному периоду. Мы сделали все необходимое, чтобы временно передать эти дома на обслуживание муниципальной управляющей компании - МУПВ «Центральный».

А если жители хотят выбрать другую УК?

Это их законное право. Более того, мы знаем, что в некоторых домах уже прошли общедомовые собрания по выбору новой УК для обслуживания. Также в многоквартирных домах уже назначены общие собрания по выбору управляющей организации, устраивающей собственников МКД. МУПВ «Центральный» был выбран лишь как временная мера, чтобы дома не остались без управления. Собственники в качестве управляющей организации могут выбрать и МУПВ «Центральный».

Если жители так и не выберут УК, у них останется МУПВ «Центральный» или пройдут конкурсные процедуры?

Согласно существующему законодательству, если собственники на общем собрании не примут решение о выборе управляющей организации, будут проведены конкурсы и УК для управления такими домами будут отобраны по результатам этих конкурсов. Участие в конкурсе может принять любая управляющая организация. В любом случае, ни один дом не останется без обслуживания.

Много вопросов у жителей и по оплате коммунальных счетов. Кому нужно оплачивать услуги по содержанию жилья?

Жилищным Кодексом РФ предусмотрено, что управляющая организация МУПВ «Центральный», определенная решением для управления домами, оставшимся без УК, приступает к управлению со дня принятия такого решения. МУП «РКЦ» выпустит квитанции по содержанию жилья за июнь для оплаты МУПВ «Центральный» и доставит их жителям до 27 июня. На квитанциях будут указаны телефоны, по которым жители могут обращаться по вопросам начисления платы и вопросам обслуживания дома.

На сайте https://dom.gosuslugi.ru Государственная жилищная инспекция регулярно размещает информацию о том, какой дом у какой УК на обслуживании находится в данный момент.

Соответственно, платить нужно той УК, в лицензии которой значится дом. Если собственниками будет принято решение о выборе какой-либо управляющей организации, на сайте ГИС ЖКХ они смогут узнать, с какого момента управляющая организация приступает к обязанностям по управлению домом и, соответственно, с какого числа платить новой УК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]