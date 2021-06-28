Первый этап благоустройства 30-го причала начался во Владивостоке

Небольшой уютный сквер на месте асфальтированной площадки у вокзала морских прибрежных сообщений должен появиться уже осенью. Сейчас здесь ведутся работы по озеленению и планировка территории. Далее начнётся обустройство пешеходных зон, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

26 июня, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, специалисты профильных управлений мэрии и Дирекции общественных пространств обсудили детали благоустройства.

Несмотря на то, что проект развития территории не предполагает масштабных работ, по мнению специалистов, это место станет еще одной точкой притяжения жителей и гостей Владивостока.

«Согласно проекту, здесь будут обустроены пешеходные зоны, их спроектировали с учетом уже сложившихся направлений движения и безопасности, так как рядом проходит железнодорожные пути. Будут установлены малые архитектурные формы, предусмотрено создание Аллеи мореплавателей», – рассказали представители Дирекции общественных пространств.

И. о. главы Владивостока Константин Шестаков поставил задачу также проработать обустройство пешеходных зон, которые связывают вокзал морских прибрежных сообщений с центральной площадью города.

«Работы по благоустройству самой привокзальной площади идут в графике. Нет сомнений, что осенью жители города получат еще одну благоустроенную площадку», – подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, благоустройство 30-го причала началось с введением в строй нового здания вокзала прибрежных сообщений. Решение об этом было принято в прошлом году на основе поручения губернатора региона. Цель переноса – освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]