Этим летом во Владивостоке проведут первый этап благоустройства 30-го причала. Такую задачу специалистам администрации поставил глава города Олег Гуменюк. Речь идет о пешеходной зоне, которая должна гармонично вписаться в общественное пространство от Набережной Цесаревича до морского вокзала, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Накануне, 27 апреля, глава города провел рабочее совещание по вопросам благоустройства причала. Его участниками стали специалисты администрации, Автоматизированного диспетчерского центра и ИП Корытко А.С.

Олегу Гуменюку была представлена визуализация существующей территории и варианты ее развития. На ее основе специалисты МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» должны разработать проект комфортной пешеходной зоны, которая соединит морвокзал и Набережную Цесаревича.

«Прошу тщательно продумать все нюансы благоустройства, - подчеркнул глава города. – Причал должен стать частью единого общественного пространства, удобного для жителей и гостей Владивостока. Важно сделать это уже летом, чтобы осенью мы могли достойно принять здесь международную регату и гостей ВЭФ».

Планируется, что проект пешеходной зоны будет представлен главе города сразу после майских праздников. Все работы по благоустройству этой территории рассчитаны на два года.

Напомним, благоустройство 30-го причала началось с введением в строй нового здания вокзала прибрежных сообщений. Решение об этом было принято в прошлом году на основе поручения губернатора региона. Цель переноса – освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]