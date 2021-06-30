«Уроки краеведения Приморья»: Раритетный тепловоз сталинской эпохи вернулся в строй

Бычок и Монголка, Люська и Фердинанд! Всё перечисленное Ц это имена собственные. Но есть еще одно, используемое только в Приморье – ТАМАРА! В Уссурийске к трудовой вахте вернулся раритет на колесах.

Максим Каленник отправился на смотрины советского тепловоза сталинской эпохи и раскрыл главную тайну депо: кто с Тамарой ходит парой?

Этого гудка в Уссурийском локомотивном ждали два года. Сегодня здесь всё насквозь историей пропитано. Из ангаров еще царского депо, по рельсам сталинской закалки торжественно в свет тепловоз ТЭ-2 выкатывается.

Уже на свежем воздухе персонал наводит внешний марафет. Моющим раствором с запахом ландышей протирают даже колесные тележки и лучше женщин никто с этим не справится. Ведь к этой машине особое отношение.

Легенда отечественного транспортного машиностроения. Из 528 построенных на просторах бывшего СССР их осталось всего 4, да и то, на вечных стоянках в музеях. А пятый, последний вернувшийся в строй – прямо перед вами.

Как родного любили железнодорожники этот тепловоз. И, пожалуй, ТЭ-2 самый богатый на имена собственные. Бычок – за выносливость и силу тяги. Люська – за неприхотливость в работе и простоту обслуживания. Монголка – большими партиями их отправляли в Монголию по линии социалистической помощи. И Фердинанд – заводское прозвище главного конструктора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]