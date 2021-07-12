Крупная лесоперерабатывающая компания Приморья пришла на помощь Владивостоку в уборке аварийных деревьев

Компания «Эко Тойс», являющаяся крупнейшим производителем деревянных игрушек «Куби Дуби» в России и известная далеко за пределами нашей страны, сегодня трудится в столице Дальнего Востока. Предприятие пришло на помощь Владивостоку в спиле сухих и аварийных деревьев. Бригада из десяти сотрудников компании сейчас с пилами трудится на участке дороги от Зари и далее по улице Маковского до границы городского округа, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Мы откликнулись на просьбу городской администрации и приехали, чтобы помочь убрать сухие и аварийные деревья вдоль улицы Маковского. Общая протяженность участка составляет порядка 23 километров. Уже проделан большой объём работ. Спиливаем сухие и аварийные деревья, представляющие опасность как для коммуникаций, так, в первую очередь, для пешеходов и автомобилистов», – рассказал Александр Симакин, заместитель генерального директора компании «Эко Тойс».

В многих районах Владивостока сегодня мы можем наблюдать вместо зелёных берёз, дубов, лип и других деревьев сухие и голые стволы. Все они подлежат сносу. Делается это для обеспечения пожарной безопасности, а также во избежание падения деревьев на дороги, тротуары, линии электропередачи и различные строения. На улице Маковского спилили уже более шести сотен погибших после ледяного дождя деревьев. Эти работы продолжаются и займут ещё несколько дней.

В городской администрации сообщают, что параллельно специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока» продолжают высаживать новые деревья и кустарники. Основные высадки пройдут осенью, это самое благоприятное время для посадки многих растений.

«Безусловно, сухие деревья - это не только опасность для жителей, но и рассадник различных насекомых и заболеваний, которые в дальнейшем могут нанести вред живым растениям, растущим рядом», – прокомментировал мастер участка, представитель компании «Эко Тойс» Дмитрий Журавель.

Владивостокские экологи добавили, что перед началом работ были проведены выезды, каждое сухое дерево было обследовано и выдан соответствующий акт на его демонтаж.

«Все работы проводятся под нашим контролем. Каждое дерево было предварительно обследовано и выданы акты на их спил. Все спиленные деревья, которые сейчас лежат на земле, жители могут свободно забрать себе для личного пользования», – добавил Игорь Юрченко, сотрудник городского управления охраны окружающей среды и природопользования.

Отметим, что обрезка и вырубка аварийных деревьев проходит вдоль дорог как на улице Маковского, так и на трассе Седанка – Патрокл, Университетском проспекте на Русском острове и по другим адресам. Помощь в уборке сухих деревьев оказывают также крупные лесопромышленные предприятия Приморского края. Крупные ветки и стволы деревьев распиливают на более мелкие и оставляют на месте. Оттуда им могут забрать все желающие. Порубочные остатки, которые после этого останутся на земле, напитаются влагой и уже не будут представлять опасности в случае пала.

Помимо этого, силами муниципальной дорожной службы ежедневно ведётся вывоз веток с городских территорий. В числе последних адресов, где наводили порядок и вывозили ветки, – Иртышская, Хабаровская, Гамарника, Ольховая, Крыгина, Стрелочная, Баляева, Ракетная, Приходько, Постышева, Фонтанная, проспект 100-летия Владивостока, Зелёная, Лесная, Чехова, Руднева, Тунгусская и многие другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]