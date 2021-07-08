Обрезка и вырубка аварийных деревьев проходит вдоль дорог в пригороде Владивостока и на Русском острове

Крупные лесопромышленные предприятия Приморского края оказывают помощь администрации Владивостока, проводя вырубку и обрезку аварийных деревьев, которые были повреждены в ноябре прошлого года во время ледяного дождя. Такие работы в эти дни проходят в двух районах – на острове Русский и Синей сопке, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Все погибшие, сильно повреждённые и опасно наклоненные деревья обрезаются. Крупные ветки распиливают на более мелкие и оставляют их на лесной подстилке, чтобы они напитались влагой от земли и воздуха и уже не представляли опасности в случае пала. Все работы проходят в соответствии с выданными разрешениями на снос аварийных зелёных насаждений.

Как рассказал начальник участка одного из лесопромышленных предприятий Андрей Медведев, работа по очистке придорожной полосы на Русском пройдет и на подъездах к поселкам.

«Наша бригада сегодня, 8 июля, прибыла на остров Русский, и мы начали работы с территории чуть дальше Русского моста и пойдем по Университетскому проспекту вглубь острова. Сильно в лес не заходим, поскольку сейчас основная задача - убрать сухие ветки с придорожной зоны», – отметил он.

Бригады лесопромышленных предприятий проведут работу на трех участках. Первый – от проспекта 100-летия Владивостока, 157 через улицу Маковского до границы города. Второй участок находится на трассе Седанка - Патрокл. Третий – на острове Русский: он захватывает часть Университетского проспекта, дороги на Канал и к поселкам Парис, Мелководный и Поспелово.

Напомним, что за последние 20 дней бригады муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» очистили от веток более 160 адресов. Для их учета создана гугл-карта.

Сообщить о нарушениях или новых скоплениях веток с указанием геоточки или привязки к адресу можно в директ инстаграм-аккаунта помощника и. о. главы города Арсения Крепского @ap.krepskiy

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]