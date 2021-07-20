Более 230 адресов Владивостока очистили от сухих опавших веток за месяц

С 15 июня по 20 июля бригады муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» (СГТ) и «Дороги Владивостока» отработали вывоз веток с более чем 230 адресов краевой столицы. Для ведения учета создана гугл-карта, где отмечены все такие участки. Карта ежедневно обновляется, сообщают «Вести:Приморье».

Бригады ведут работы во всех районах – охвачено уже более сотни улиц. Вывозом веток занимаются бригады двух муниципальных предприятий. Сотрудники СГТ собирают ветки на дорогах, вдоль тротуаров и на общественных территориях. Если поваленные деревья требуют распиловки, в этом им помогают коллеги с предприятия «Дороги Владивостока». Сейчас в списке более 40 адресов, где при санитарной обрезке требуется вышка, и более 70 адресов, где необходимо распилить крупные ветки и поваленные деревья, лежащие на земле, пояснили в администрации города.

Только за вчерашний день, 19 июля, специалисты «Дорог Владивостока» в рамках санитарной обрезки обработали более 20 деревьев по трем адресам – на улице Суханова, проспекте 100-летия Владивостока (от Фирсовской развязки до остановки «Фабрика Заря»). С этих адресов вывезли почти 50 кубометров порубочных остатков – это примерно пять КаМАЗов.

Сегодня, 20 июля, бригады СГТ работают более чем по 20 адресам на улицах Путятинской, Курчатова, Нежинской, Гульбиновича, Флотской, Полевой, Лермонтова, Сельская, Тигровой, Березовой и других. Ранее проходили работы на проспекте Красного Знамени, улицах Сахалинской, Луговой, Крыгина, Комарова, Шкотовской, Жигура.

Как сообщили специалисты управления дорог и благоустройства, бригады муниципальных предприятий вправе убирать ветки с городских территорий - за придомовые участки отвечают управляющие компании.

«Мы учитываем обращения жителей, бригадам предстоит работа еще более чем по сотням адресам. Жители Владивостока могут, зайдя на гугл-карту, проверить, вывезли ли ветки с их территорий, и сообщить о нарушениях или новых скоплениях веток с указанием геоточки или привязки к адресу в директ инстаграм-аккаунта помощника и. о. главы Владивостока @ap.krepskiy или в директ инстаграм-аккаунта @vl.sgt», – сообщили в управлении.

Список адресов для вывоза веток ежедневно пополняется. Кроме того, проводится оценка состояния деревьев для составления списка объектов для санитарной и аварийной вырубки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]