На улице Семеновской завершилось благоустройство новой общественной территории

Газон, новые деревья и кустарники, лавочки, удобный переход от площадки фестиваля «Vladivostok Food Street» к торговому центру «Clover House» – таковы итоги благоустройства общественного пространства на улице Семеновской во Владивостоке. Работы велись несколько недель и завершились в минувшие выходные, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Бригада муниципального предприятия «Дороги Владивостока» ликвидировала на объекте бывшей парковки все ямы, выложила брусчаткой пешеходные зоны, высадила кустарники и деревья, а также установила лавочки и урну для мусора.

Прежде чем начать работы, специалисты удалили бетонное основание и подготовили поверхность – уложили 85 кубометров планировочного грунта, затем 36 кубометров - растительного и только после этого выровняли площадку.

По периметру зеленой зоны установили 14 мобильных вазонов с цветами. Это необходимо, чтобы проанализировать схему движения на данном участке и определить, какое необходимо расстояние для парковки и проезда автомобилей, чтобы движение пешеходов оставалось безопасным.

«Для озеленения территории подобраны растения, которые замечательно себя чувствуют в городе. Например, деревья и кустарники высажены в наиболее глубокие места на участке, там, где глубина меньше, - выложили рулонный газон», – сказала руководитель отдела озеленения «Дорог Владивостока» Лилия Остюкова.

Возле виадука высадили живую изгородь из пузреплодника — это кустарник с густой кроной семейства розовых. Растение является фаворитом у ландшафтных дизайнеров, поскольку неприхотлив в уходе и ему не страшны вредители. На данном участке высажено 47 саженцев этого кустарника.

Возле пешеходного перехода высажен клен приречный – это невысокое дерево с коротким стволом и тонкими ветвями. Проведены групповые посадки из вейгеллы – это кустарник семейства жимолостных и пузыреплодника диабло – его можно назвать одним из самых красивых разновидностей этого типа кустарников. Также на участке высажены боярышник и шесть елей колючих. Они имеют стойкость к нестабильным условиям в городе и не желтеют летом.

Как заявили в управлении дорог и благоустройства, сейчас идет разработка проекта по демонтажу виадука.

«После демонтажа виадука территорию включат в большой пешеходный маршрут по центру города. Вскоре будет разработан проект по его комплексному благоустройству», – уточнили в управлении.

Напомним, что на данном участке планировалось строительство многоуровневой парковки. По решению главы города Константина Шестакова, эти работы прекращены. Для размещения автоматизированной парковки рассматривается участок на Корабельной набережной в районе ж/д станции. Сейчас проходят работы по планированию границ территории для будущей парковки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]