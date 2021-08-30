100 дней на посту мэра: первые итоги работы Константина Шестакова

28 августа завершились первые 100 дней работы Константина Шестакова на посту главы Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Несмотря на то, что дата не носит официальный характер, в этот день традиционно подводят итоги. Что удалось сделать главе города за этот срок?

Плюс 2 миллиарда в бюджет

За 100 дней работы новой команды администрации города расходы бюджета увеличены на 281,3 млн рублей, не только за счет налогов, но и за счет повышения эффективности работы с муниципальным имуществом. Все средства направят на подготовку города к зиме: закупку топлива, противогололедных материалов, санитарную уборку дорог Владивостока. Всего за три месяца работы бюджет пополнился практически на два миллиарда рублей.

Ранее город дополнительно получил 1,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, эти деньги пойдут на самые необходимые городские нужды и проекты развития. Средства направлены на реализацию таких проектов как освещение 100 дворов, ремонт фасадов домов, развитие инфраструктуры для занятий спортом, ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, а также асфальтирование дороги до Ворошиловской батареи.

Чисто должно быть везде

Сделать Владивосток чище – основная задача, которая поставлена перед городскими службами. За один день с улиц Владивостока теперь вывозят порядка 45-50 тонн мусора – это десять рейсов КамАЗов. Ежедневно на дорогах краевой столицы работает коммунальная спецтехника – поливомоющие машины прочищают проезжие части и тротуары, «пылесосы» убирают мусор с прибордюрной полосы. На некоторых улицах проходит комплексная уборка – сбор пыли, грязи и смета проводится вручную. Такую работу бригады санитарии проводят чаще в ночное время, когда меньше интенсивность движения машин. Кроме того, на улицах трудятся дорожные рабочие, которые собирают так называемый случайный мусор и производят очистку урн. А также этим летом городские службы приступили к очистке пляжей бухты Лазурной, такая работа раньше не проводилась. Популярную Шамору убирали от мусора, стекла, пластика, веток, камней и ракушек, что выбрасывает прибоем.

Вместо парковки – зона для прогулок

Газон, новые деревья и кустарники, лавочки, удобный переход от площадки фестиваля «Vladivostok Food Street» к торговому центру «Clover House» – таковы итоги благоустройства общественного пространства на улице Семеновской во Владивостоке. А ранее здесь должна была появиться многоуровневая парковка. По решению главы города Константина Шестакова, эти работы были прекращены. Для размещения автоматизированной парковки сейчас рассматривается участок на Корабельной набережной в районе ж/д станции. Сейчас проходят работы по планированию границ территории для будущей парковки.

Положительные отклики от жителей и гостей Владивостока получила администрация города и за оборудованный пешеходный переход в районе торгового центра «Clover House» на улице Семёновской. Немаловажным вопросом остается и судьба надземного перехода, построенного торговым центром «Clover House» в 2006 году. К слову, надземный переход будет демонтирован. Специалисты готовят техническое задание, прорабатывают проект и после этого будут выделены средства на снос перехода.

Бездомным животным нашли свой дом

Вопрос безнадзорных животных стоял во Владивостоке очень остро. С 2015 года администрацией города было проведено 18 аукционов на отлов и содержание животных. Но ни один из них не состоялся. Попросту не было желающих в них участвовать. А между тем ежедневно от горожан поступали десятки жалоб на бездомных собак. Решить этот вопрос удалось только в прошлом месяце.

«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже с улиц города забирают и отвозят в питомник собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями», – подчеркнул Константин Шестаков.

В Дирекции общественных пространств Владивостока приступили к проектированию муниципального приюта для бездомных животных. На сегодняшний день специалистами уже определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.

Школам и детсадам дополнительно выделены 100 миллионов

В учреждения образования на ремонт направлены дополнительные 100 миллионов рублей. На эти деньги в школах и детских садах восстановят кровли и фасады. Именно они вызывали множество жалоб у родителей и самих педагогов. Но вопросы развития образования не должны ограничиваться насущными проблемами, подчеркнул Константин Шестаков.

«Мне нужны предложения родителей и педагогов не только по ремонту, но и по развитию системы в целом. Мы готовы развивать робототехнику или другие современные направления. Любые ваши предложения я готов выслушать и обсудить. На интересные и нужные городу проекты мы найдем финансирование. Либо выделим средства из бюджета, либо привлечем спонсоров. Давайте вместе сделаем образование во Владивостоке качественным и современным».

Во дворах стало светлее, в домах комфортнее

Фасады домов во Владивостоке тоже начали приводить в порядок. Всего в списке ремонта почти 40 зданий. Это дома на Алеутской, Семеновской, Уборевича и Пологой и другие. По многим объектам уже ведутся работы. Подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и окрашивают их.

Во дворах Владивостока начался монтаж уличного освещения. Средства на это выделены по поручению главы Владивостока Константина Шестакова. Новые фонари появятся в 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока. Уличное освещение смонтируют на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина.

На основе обращений жителей, поступающих в адрес городской администрации, составлен список более чем 100 адресов, где сделают ремонт повреждённых участков дорог. Работы планируется завершить к концу октября. Ещё более 20 улиц города ремонтируют комплексно, восстанавливают дороги, тротуары, лестницы, колодцы инженерных коммуникаций, прокладывают сети ливневой канализации, устанавливают новые дорожные знаки и светофоры.

На острове Русский в этом году появится новый асфальтированный участок дороги общей протяженностью 1,2 км. Вместо грунтовых дорог на острове за несколько лет должны появиться комфортные и асфальтированные. Уже в октябре первый участок нового асфальта появится от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. А зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт дороги к Экипажному. Далее будут строить асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде. Также на Русском ремонтируют дорогу, ведущую к океанариуму и в районе поворота на Поспелово. В сентябре ремонт стартует около театрально-музейного комплекса.

Все проблемы жителей – наша работа

В первые дни работы в городской администрации Константин Шестаков поручил создать Муниципальный центр управления: сюда стекаются все обращения граждан, содержащие проблемные адреса, – из интернет-приемной, Единой дежурной диспетчерской службы, социальных сетей. После проведения анализа таких обращений принимаются решения – как оперативного характера, так и стратегического.

«Одним из первых моих решений было создание Муниципального центра управления. Его задача – наладить прямой доверительный диалог с жителями города. Единого центра, который бы мог бы анализировать проблемы и контролировать их решение, ранее в муниципалитете не существовало. Самое главное, что МЦУ будет работать для удобства и комфорта людей», – отметил Константин Шестаков.

С момента создания Муниципального центра управления специалисты обработали более 7 тысяч обращений.

Социальная инфраструктура в приоритете

Строительство еще одного детского сада, школы и спортивных объектов запланировано в микрорайоне Снеговая Падь. Эти объекты социальной инфраструктуры были предусмотрены в проекте планировки территории и появятся они на улице Адмирала Горшкова. Здесь же, в доме № 71 первые этажи займут частный детский сад и школа. При этом на улице Анны Щетининой продолжается строительство муниципального детского сада. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Также уже определен участок под размещение комплекса Федерации спортивной борьбы, рассматривается возможность строительства Центра развития единоборств, который также будет включать в себя бассейн. Появится в микрорайоне и скейт-парк в рамках проекта, который запущен по инициативе Губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Помимо строительства в городе объектов образования, администрация города будет рассматривать возможность выкупа уже готовых помещений под размещение в них детских садов и школ. В данный момент в мэрии готовятся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое.

Параллельно во Владивостоке продолжается строительство дошкольных учреждений на улице Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Завершить строительство этих детских садов планируется до конца года. Также в микрорайоне Патрокл ведется строительство новой современной школы на 1275 мест. Срок начала работы школы – 2023 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]