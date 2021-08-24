За невыход автобусов на линию перевозчикам во Владивостоке грозят миллионные штрафы

Штраф в размере более 1,4 млн рублей заплатит автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров по маршруту № 45 во Владивостоке. Причина – несоблюдение водителями утвержденного расписания, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ранее сотрудники фабрики «Приморский кондитер» на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой города Константином Шестаковым рассказали о неудовлетворительной работе перевозчика.

«Я живу в поселке Трудовое. Практически каждый день мне приходится пользоваться маршрутным такси, так как невозможно дождаться автобуса № 45. Обратите на это внимание», – поделилась своей проблемой одна из сотрудниц фабрики.

Как отметил Константин Шестаков, работа маршрута взята на контроль.

«Всего с начала августа сумма всех штрафов, выписанных автотранспортным предприятиям за невыход автобусов на линию и неудовлетворительное санитарное состояние, составила более 4 миллионов рублей. Надеемся, что такие суммы повлияют на дальнейшую работу перевозчиков», – уточнил глава города.

Константин Шестаков также напомнил, что сейчас городские власти совместно с ВЭБ.РФ разрабатывают концепцию развития пассажирского транспорта.

«Единственная задача, которая стоит перед администрацией города в рамках этой концепции, – обеспечить надлежащее количество маршрутов. В этом направлении мы сейчас и работаем», – подчеркнул глава Владивостока.

Напомним, свое мнение о работе общественного транспорта пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2-614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]